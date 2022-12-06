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هاري ميغان
لقطة من الإعلان الترويجي الجيديد الذي نشرته نتفليكس لمسلسل هاري وميغان

مشاهد بكاء وانهيار واتهامات في مسلسل ميغان وهاري

الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل ستكون متاحة يوم الخميس على "نتفليكس" وسط تكهنات على نطاق واسع بشأن ما سيقوله الزوجان عن أفراد العائلة المالكة الآخرين

العربية.نت
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نشرت منصة "نتفليكس" مقطعاً دعائياً جديداً للمسلسل الوثائقي حول الأمير هاري وزوجته ميغان والذي سيبدأ عرضه في 8 ديسمبر المقبل.

وتظهر في هذا المقطع ميغان وهي تبكي منهارةً، بينما يوجّه الأمير هاري اتهامات لبعض أعضاء العائلة المالكة.

وقال الأمير هاري إن العائلة المالكة في بريطانيا تسرب بانتظام قصصاً عن بعضها البعض، واصفاً ذلك بأنه "لعبة قذرة"، وذلك في المقطع الدعائي الجديد الذي تم بثه أمس الاثنين للمسلسل الوثائقي الذي طال انتظاره.

وقالت منصة "نتفليكس" إن الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل ستكون متاحة يوم الخميس، وسط تكهنات على نطاق واسع بشأن ما سيقوله الزوجان، دوق ودوقة ساسكس، عن أفراد العائلة المالكة الآخرين.

ومنذ أن تنحى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية قبل عامين وانتقلا إلى كاليفورنيا، يوجّه الزوجان انتقادات حادة للعائلة المالكة واتهامات بالعنصرية، وهو ما تنفيه العائلة.

لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
من 5
  • لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
  • لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
  • لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
  • لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
  • لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
(5 صور)
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
هذا ما طلبته الملكة الراحلة من الأمير هاري قبيل وفاتها الأخيرة هذا ما طلبته الملكة الراحلة من الأمير هاري قبيل وفاتها

وقال هاري في المقطع الدعائي: "لا أحد يعرف الحقيقة تماماً.. نحن اللذان نعرف الحقيقة بالكامل".

وفي المقطع القصير، أشار هاري إلى أشخاص يعملون بالقصور الملكية يطلعون الصحفيين على أخبار بعضهم البعض، وهي قضية تحدث عنها في السابق.

وتابع: "هناك تسلسل هرمي للعائلة. أنت تعلم أن هناك تسريبات، ولكن هناك أيضاً اختلاق للقصص وتلفيق.. إنها لعبة قذرة".

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