شاهد.. زوجة ميسي تبتسم فرحاً بعد تأهل الأرجنتين للنهائي

حجز ليونيل ميسي والأرجنتين مكانهما في نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد فوزهما على كرواتيا 3-0 في نصف نهائي مونديال قطر.

وكان صانع الفارق ليونيل ميسي وحصل حامل الكرة الذهبية سبع مرات على جائزة أفضل لاعب في المباراة أيضاً.

El festejo eufórico de Antonela, Thiago, Mateo y Ciro que ya es cábala: "VAMOS ARGENTINA!!! 🇦🇷 #Qatar2022 https://t.co/FqnM2aEimh pic.twitter.com/RJ0noyrXbw — infobae (@infobae) December 13, 2022

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وكشفت مقاطع فيديو أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي مليئة بالبهجة مع أولاده وانتشرت صور عائلته وهم يبتسمون بفرح على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهدت أنتونيلا، في ملعب لوسيل تدعم زوجها، وفريق بلادها في مباراتهم ضد كرواتيا.

Antonella retándolo y ese palito de chupetín en una semana está en Mercado Libre ofertado por 200 palos verdes pic.twitter.com/ckLXH1NchR — #LaRomi (@LaRomiScalora) December 4, 2022

وحافظت الأرجنتين على سجلها المتمثل في عدم الخسارة في نصف نهائي كأس العالم ووصلت إلى النهائي للمرة السادسة.