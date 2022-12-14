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شاهد.. زوجة ميسي تبتسم فرحاً بعد تأهل الأرجنتين للنهائي

دبي - العربية.نت
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حجز ليونيل ميسي والأرجنتين مكانهما في نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد فوزهما على كرواتيا 3-0 في نصف نهائي مونديال قطر.

وكان صانع الفارق ليونيل ميسي وحصل حامل الكرة الذهبية سبع مرات على جائزة أفضل لاعب في المباراة أيضاً.

وكشفت مقاطع فيديو أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي مليئة بالبهجة مع أولاده وانتشرت صور عائلته وهم يبتسمون بفرح على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهدت أنتونيلا، في ملعب لوسيل تدعم زوجها، وفريق بلادها في مباراتهم ضد كرواتيا.

وحافظت الأرجنتين على سجلها المتمثل في عدم الخسارة في نصف نهائي كأس العالم ووصلت إلى النهائي للمرة السادسة.

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