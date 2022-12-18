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كريم بنزيما مع زين الدين زيدان وعلى اليسار إيمانويل ماكرون
كريم بنزيما مع زين الدين زيدان وعلى اليسار إيمانويل ماكرون
كأس العالم

بنزيما يحرج الرئيس ماكرون قبل نهائي كأس العالم!

بنزيما رفض دعوة ماكرون للسفر برفقته إلى الدوحة لحضور النهائي

دبي _ العربية.نت
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أحرج كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل النهائي المرتقب.

حيث كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن بنزيما رفض دعوة ماكرون للسفر برفقته إلى الدوحة، لحضور النهائي.

ماكرون وبنزيمة
ماكرون وبنزيمة

كما أثار النجم الفرنسي المزيد من الجدل برسائل غامضة، عبر حسابه على إنستغرام، وقال فيها أنه غير مهتم.

ونشر بنزيما صورة له مع زين الدين زيدان، أثناء استلام الكرة الذهبية، وكتب عليها "ليلة سعيدة".

بنزيمة
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  • بنزيمة
  • بنزيمة
(3 صور)
بنزيمة
بنزيمة
بنزيمة
بنزيمة

لا تزال مسألة غياب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما قائد ريال مدريد عن معسكر منتخب فرنسا بالمونديال ومباريات البطولة تثير جدلًا، خاصة بعد رد فعل اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبدأ الأمر برد فعل ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي المفاجئ حول سؤال يتعلق بالمهاجم خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم.

وسئل ديشان حول ما إذا كانت هناك فرصة لانضمام بنزيمة لقائمة المباراة النهائية وحصوله على بعض الدقائق أمام الأرجنتين يوم الأحد، بعدما تعافى من إصابته.

رد ديشان على السؤال بـ"التأفف" ثم قال: "أفضل الانتقال إلى السؤال التالي".

ونشر كريم صورة له عبر "انستغرام" معلقًا: لست مهتمًا، كما أعاد نشر صور أثناء تتويج زيدان له بجائزة الكرة الذهبية أكتوبر الماضي.

زيدان وبنزيمة
من 3
  • زيدان وبنزيمة
  • بنزيمة
(3 صور)
زيدان وبنزيمة
زيدان وبنزيمة
بنزيمة
بنزيمة
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