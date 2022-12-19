شاهد.. ميسي يتجاهل الشيف الشهير نصرت لأخذ "سيلفي" وسط الملعب

وثق مقطع فيديو، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل لاعب منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، عندما طلب منه الشيف التركي الشهير، نصرت، التقاط صورة سيلفي معه، بعد فوزه بكأس العالم، أمس الأحد.



وأظهر الفيديو إلحاح الشيف التركي والإصرار على الإمساك بيد ميسي، بهدف التقاط صورة معه، فيما تجاهل نجم الأرجنتين الشيف أكثر من مرة.

Messi'nin Nusret'e karşı olan tavırları sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/zHvkx71qOW — Haber (@Haber) December 19, 2022

كما كشف المقطع الذي حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة على "تويتر"، نصرت وهو يضع يده على كتف ميسي ويشده للخلف، ليرضخ ميسي في النهاية لإلحاح الشيف التركي، حيث استطاع الأخير أخذ صورة مع نجم الأرجنتين.

مادة اعلانية

وحضر الشيف التركي الشهير نصرت المباراة النهائية لكأس العالم، والتي كانت بين الأرجنتين وفرنسا، كما التقط مجموعة من الصور مع لاعبي التانغو، وكذلك التقط صورا مع كأس العالم، نشرها على حسابه في إنستغرام.

فيما أثارت تصرفات الشيف التركي غضب رواد التواصل الاجتماعي، متسائلين عن سبب نزوله الملعب وإزعاج اللاعبين للتصوير معهم ومع الكأس الذهبية، مشيرين إلى أنه لا يحق له ذلك.