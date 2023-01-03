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حديث رونالدو
كريستيانو رونالدو

شاهد.. رونالدو باللغة العربية: أنا عالمي

كريستيانو رونالدو لجمهور نادي النصر: أسعى إلى تحقيق الانتصارات والألقاب مع النادي

العربية.نت
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تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال حفل تقديمه لاعبا لنادي النصر السعودي قائلا باللغة العربية: أنا عالمي.

وفي أجواء احتفالية وحماسية وسط محبيه، وصل مساء الثلاثاء، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب مرسول بارك في الرياض، قبيل بدء المؤتمر الصحافي لتقديم رونالدو كلاعب في نادي النصر السعودي.

وأعرب النجم البرتغالي، عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفا أنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.

وفي معرض رسالته لجمهوره في السعودية وحول العالم، قال رونالدو "حضرت هنا للعب والاستمتاع وللفوز ولأشارك في ثقافة النادي والبلد.. أسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية مع النصر".

من جانبه، قال رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، إن وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي إضافة مهمة"، مضيفا "رونالدو ليس صفقة كروية فحسب بل يندرج ضمن رؤية التطوير".

يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن يوم السبت تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا حتى صيف عام 2025.

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وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.

وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توّج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، منها 4 مع ريال مدريد الإسباني، ويعد الهداف التاريخي للبطولة.

وأقيمت مراسم توقيع العقد في مدريد الإسبانية بحضور الأسطورة البرتغالي ومسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وتقرر أن يرتدي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات الرقم "7" خلال فترته مع الفريق العاصمي.

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