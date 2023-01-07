شاهد ردة فعل رونالدو بعد إحراز النصر للهدف الثاني في شباك الطائي

نشر نادي النصر السعودي مقطعاً مصوراً يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يتابع مباراة النصر والطائي التي جمعتهما، أمس الجمعة.

فقد أظهر المقطع في الحساب الرسمي للنادي على إنستغرام وتويتر، رونالدو وهو يصفق بحرارة بينما يجري تمارين رياضية على إحدى العجلات ويتابع المباراة عبر شاشة معلقة على الحائط، بعد تسجيل البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في شباك الطائي.

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وفاز النصر على ضيفه الطائي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين السعودي، والتي شهدت أيضا فوز الخليج على التعاون 1 - صفر، والعدالة على الفتح 2 - 1.

وسجل هدفي النصر أندرسون تاليسكا في الدقيقتين 42 و48، ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السابع.

ولم يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تعاقد معه النصر في وقت سابق لموسمين ونصف الموسم، مع الفريق في المباراة.

ويقضي اللاعب فترة الإيقاف لمباراتين بعدما قام بتحطيم هاتف أحد مشجعي فريق إيفرتون في المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد، فريقه آنذاك، بهدف نظيف في نوفمبر الماضي.