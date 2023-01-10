شاهد.. مذيع بريطاني شهير يرمي كتاب هاري بسلة المهملات
المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان يشن هجوماً لاذعاً على الأمير هاري بسبب كتابه.. ويرميه بسلة المهملات
أثارت مقتطفات من مذكرات الأمير البريطاني هاري انتشرت، الخميس الفائت، ضجة كبيرة، وأشعلت جدلاً واسعاً.
وفي أحدث ردات الفعل والتداعيات على المذكرات التي خلقت عناوين صحف رئيسية ملتهبة، شن المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان هجوماً لاذعاً على هاري في برنامجه التلفزيوني.
وألقى مورغان كتاب الأمير هاري في سلة المهملات مباشرة على الهواء، قائلاً: "هذا مكانه المناسب".
عمق الشقاق
يشار إلى أن سيرة هاري الذاتية التي تحمل عنوان (سبير) "الاحتياطي" طُرحت للبيع في إسبانيا قبل طرحها عالمياً في العاشر من يناير.
ويكشف الكتاب عمق الشقاق بين الأمير هاري وأخيه وريث العرش الأمير وليام، واعترافات أخرى مثل تعاطي مخدرات وغيرها من التفاصيل، وفق رويترز.
لا تعليق
يأتي صدور الكتاب بعدما تخلى هاري وزوجته الأميركية ميغان عن الواجبات الملكية في 2020 للانتقال إلى كاليفورنيا وبدء حياة جديدة. ومنذ ذلك الحين، وجه الثنائي انتقادات لاذعة لقلعة وندسور والصحافة البريطانية.
ومثلما جرت عادة العائلة المالكة، رفض متحدثون باسم الملك تشارلز والأمير وليام التعليق.
-
شويغو: سنواصل تطوير الثالوث النووي لضمان سيادة روسياوزير الدفاع الروسي: نعمل على توسيع ترسانتنا من الأسلحة الهجومية والنووية العرب والعالم
-
حكومة اليمن: الدعم السعودي ساعدنا على القيام بمهامناأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الثلاثاء، أن المشروعات التي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في البلاد العام الماضي أسهمت في ... اليمن
-
الأمم المتحدة: إعدامات إيران قتل بتفويض من الدولةمفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: المحاكمات في إيران ترقى إلى حد الحرمان القسري من الحياة إيران