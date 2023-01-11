"الخليج العربي".. عراقيون يدشنون هاشتاغ استهزاء بإيران

بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بكلام انتقد فيه مسؤولون إيرانيون بطولة خليجي 25 المقامة في البصرة، رد عراقيون على طريقتهم.

فقد غرّد الآلاف من العراقيين خلال الساعات الأخيرة بوسم #الخليج_العربي رداً على التصريحات الإيرانية التي استنكرت تسمية بطولة خليجي 25 في البصرة باسم "بطولة الخليج العربي".

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"استفزاز إيراني"

وانشر الهاشتاغ كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، رداً على ما وصفوه بـ"الاستفزاز الإيراني"، مؤكدين من خلال تغريداتهم أن "الخليج عربي وليس فارسياً" مثلما يدعي المسؤولون الإيرانيون.

وقد ندد نواب بالبرلمان الإيراني بتصريحات رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، استخدما فيها مصطلح "الخليج العربي".

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان استدعاء السفير العراقي في طهران وتسليمه مذكرة احتجاج، بسبب رفع العراق اسم الخليج العربي.

في حين نقل عن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه سيقدم احتجاجا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب استخدام تسمية "كأس الخليج العربي" لبطولة خليجي 25 المقامة حالياً في البصرة.

فرح وحماس

وبدأت البطولة يوم الجمعة الماضي، بحفل افتتاح حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

كما سادت شوارع البصرة في أقصى جنوب العراق أجواء احتفالية، وامتلأت بالمشجعين المتحمسين لمشاهدة مباريات بطولة كأس الخليج التي تستضيفها المدينة وتتبارى فيها 8 دول من المنطقة.