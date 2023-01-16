لأول مرة بتاريخ سوريا.. حاجز الذهب يكسر هذا الرقم!
سعر الغرام عيار 21 قيراطاً ارتفع 3 آلاف ليرة
على وقع أزمة اقتصادية لا توصف، كسر سعر الذهب في السوق السورية حاجز الـ340 ألف ليرة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
فقد تجاوز هذا المستوى خلال مسيرة صعوده المتواصلة ليسجل فيها يوميا أرقاما قياسية غير مسبوقة.
وارتفع سعر الغرام عيار 21 قيراطا، 3 آلاف ليرة عن يوم أمس ليسجل اليوم 340 ألف ليرة للغرام الواحد.
كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطا، 291 ألف ليرة سورية.
بدورها، أشارت الجمعية الحرفية للصياغة إلى أن هذا الارتفاع في السوق المحلية يتماشى مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا.
الزواج بات مستحيلاً
وما إن انتشرت هذه الأخبار حتى غزت التعليقات الساخرة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى سوريون أن فكرة الزواج أضحت مستحيلة في خضم هذا التضخم.
فراتب موظف الدولة في سوريا لا يتجاوز الـ80 دولاراً، بينما أسعار الذهب قد حلّقت في السماء، وفق التعليقات.
كما أن معونات المغتربين في الخارج لم تعد تكفي لتغطية كل أعباء ومصاريف الحياة في بلاد قتلتها الأزمات.
أزمة لا تطاق
يشار إلى أنه منذ بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تأثرت أسعار الذهب عالميا.
كما شهدت أسعاره تذبذبات في السوق المحلية السورية، وسجلت أحيانا أسعارا أعلى من الأسعار العالمية.
أما سوريا، فتعاني أزمة اقتصادية حادة جداً منذ سنوات طويلة بفعل الحرب الطاحنة التي مرّت بها.
وتشمل أيضاً أزمات عديدة تشمل الوقود والطاقة والخبز، إضافة إلى انهيار الليرة ما عاد بآثار كارثية على كل مفاصل الحياة فيها وجعل منها حياة متاحة بشق الأنفس.
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