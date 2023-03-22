لحظات مرعبة.. شاهد مغامرة قفز انتهت بكارثة

في مشهد يحبس الأنفاس، نجا سائح من هونغ كونغ من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لحادث خطير أثناء قفزه من ارتفاع يعادل 10 طوابق بتايلاند.
السائح مايك كان يخوض مغامرة القفز بعد صديقه الذي أداها بنجاح، حيث تم ربط كاحله بحبل سميك وطار ممدود الذراعين لمسافة 30 متراً قبل أن ينقطع الحبل ويسقط مغشيا عليه في البحيرة التي كانت بالأسفل.
ظن المتفرجون أن السائح لن ينجو، حسب ما جاء في صحيفة "ذا صن"، وسارع الموظفون لسحبه من الماء لكنه سرعان ما استعاد وعيه وسبح بنفسه إلى السطح.
وقال مايك لوسائل إعلام محلية إنه شعر بالدوار من الارتطام الشديد بالماء الذي خلفه السقوط الكارثي، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
Bungee cord breaks in Thailand: Hong Kong tourist freefalls 6 sec & gets injured https://t.co/RMawcolbpE pic.twitter.com/sa5GlzjJ65— Mothership (@MothershipSG) March 21, 2023
تعويض صادم
ويعاني مايك من كدمات شديدة وتورم حول عينه اليسرى، كما فقد طبقة كاملة من الجلد تحت إبطه، لكن الأمر لم يستدعِ بقاءه بالمستشفى.
وطالب مايك حديقة القفز بتعويض عن الحادث، لكن ردهم كان صادماً حيث عرضوا عليه فقط 47 جنيهًا إسترلينيًا مقابل تذكرته، مع التكفل بنفقات علاجه البالغة 190 جنيهًا إسترلينيًا.
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