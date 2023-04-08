أطنان من الأسماك النافقة على شواطئ مدينة موريتانية.. ما القصة؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا فيديوهات صادمة لنفوق أطنان من أسماك "البوري"على شاطئ خليج النجمة بمدينة نواذيبو.

من جهتها، أطلقت "الاتحادية الموريتانية للصيد الرياضي" نداء بعد معاينتها للشاطئ، داعية السلطات إلى التدخل العاجل، ورجحت نفوق الأسماك بسبب التلوّث أو ارتفاع درجات الحرارة، نافية أن يكون نفوقها بسبب الصيد التقليدي.

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ورجّح خبراء "مختبر البيئة" التابع لـ"المعهد الموريتاني للبحوث والمحيطات والصيد" أن يكون سبب نفوق الأسماك هو الزيوت التي تطلقها القوارب والسفن عند بداية رحلة الصيد.

"الاتحادية الموريتانية للصيد الرياضي"، وعبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أكدت أن الأسماك تصل حية إلى الشاطئ ثم تموت ما يلغي فرضية موتها بسبب الصيد.

وأطلقت أيضا حملة تنظيف شاملة لشاطئ خليج النجمة بمدينة نواذيبو بعد تعفّن عشرات الأطنان من الأسماك على الشاطئ، ولقيت مبادرتها استحسان أهالي نواذيبو و الموريتانيّين عموما.