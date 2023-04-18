قبّل طفلة في فمها.. مقطع مصور لشاب يشعل غضب العراقيين

بهدف الفوز بموبايل حديث وافق أحد الشبان العراقيين على تنفيذ تحدٍ غريب، يقضي بتقبيل فتاة ممن يصادفهن في الطريق.
إلا أن هذا التحدي تحول إلى موجة غضب عارمة، بعد أن وثق تقبيله طفلة لا تكاد تبلغ من العمر 8 سنوات.
فقد بدا الشاب الذي لم يعرف اسمه سعيدا بقبول الصغيرة البريئة، دون أن يعي ما يعرضها له من انتهاك بحق الطفولة.
لتنهال الانتقادات من قبل العديد من العراقيين على ما وصفوه بهذا الانتهاك الصارخ للطفولة والاستهتار التام والتحرش بالصغار.
سعار اللايكات!
كما دعوا إلى القبض على المتورطين بهذا الفيديو ومحاسبتهم، معتبرين أنهم انتهكوا كافة القوانين والأعراف التي تحمي الأطفال، بهدف حصد "اللايكات" على مواقع التواصل.
إلى ذلك، حثوا السلطات المعنية على تشديد عقوبة التحرش بالصغار.
يشار إلى أن القانون العراقي يجرم التحرش بالأطفال، ويدرج عقوبته تحت الظرف المشدد، وبالتالي يوقع أقصى العقوبات بحق مرتكبه.
إذ يعاقب كل من اعتدى على عرض طفل أنثى أو ذكر أو شرع في هتك عرضه بأي طريقة من الطرق بالحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.
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