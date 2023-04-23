حساب وحيد لمصري يتابعه حميدتي على تويتر.. يثير الحيرة

أصابت الحيرة خلال الساعات الماضية، كل مستخدم لتويتر دخل إلى حساب قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو.

فالرجل العسكري الذي اشتبك بعنف منذ الأسبوع الماضي مع الجيش السوداني، لا يتابع سوى حساب وحيد.

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بل لا يتابع حتى حساب قواته على تويتر (قوات الدعم السريع)، إنما يتابع فقط حساب مواطن مصري ورجل أعمال شهير.

"احنا قرايب"

فالقائد السوداني الملقب بحميدتي، غير مهتم على ما يبدو سوى بنجيب ساويرس، ما أثار حيرة العديد من المغردين الذين وجهوا أسئلة إلى رجل الأعمال نفسه.

إلا أن ساويرس اكتفى بالإجابة بشكل مقتضب وساخر، كاتباً في تغريدة على حسابه أمس السبت:" احنا قرايب".

أتى ذلك، بعدما أكد رجل الأعمال الشهير قبل أيام أنه يثق بحميدتي.

"نجيب آل دقلو"!

كما اعتبر أن" قوات الدعم السريع تسعى إلى تسليم السلطة للحكومة المدنية بتوقيع الاتفاق الإطاري الذي تجنبه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وبدلاً من ذلك قصف المدنيين بالطائرات، وهو تصعيد خطير وجريمة حرب. القنابل لا تفرق بين المدنيين والعسكريين"، حسب قوله.

فيما وجه العديد من متابعي ساويرس الانتقادات إليه، لاصطفافه بتلك الطريقة مع طرف ضد آخر، حتى إن أحدهم وصفه بـ"نجيب آل دقلو"!

يشار إلى أنه منذ 15 أبريل الجاري، اشتعلت المعارك بين الجيش والدعم السريع في السودان، ما أدى إلى مقتل المئات ونزوح الآلاف، لاسيما من الخرطوم، وسط مخاوف من أن تطول الحرب.