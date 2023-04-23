ماسك يلبي دعوة هنيدي.. "أبو نسب" يدفع عنه من جيبه!

يبدو أن إيلون ماسك جلب "الصداع" إلى نفسه، فبعدما أعلن عن حذف شارة التوثيق الزرقاء من حسابات آلاف المشاهير وغيرهم من مستخدمي موقع تويتر، عاد وابتلي بعدد منهم، وتعهد بالدفع عنهم مقابل خدمة تويتر بلو والعلامة الموثقة.

هذا ما كشفه عدد من الممثلين والمشاهير حول العالم، ومن ضمنهم الممثل المصري محمد هنيدي.

بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني واني اشتركت في خدمة تويتر بلو .. مع اني مشتركتش ..بس واضح ان ابو نسب ايلون ماسك حب يعمل معانا الواجب .. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه pic.twitter.com/3RqPc4YKhw — Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) April 22, 2023

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إذ أعلن الفنان الكوميدي الذي يتابعه حوالي 14 مليون مستخدم على تويتر، أن ماسك "قام بالواجب" ودفع عنه المبلغ المتوجب.

حب يعمل معانا الواجب

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم الأحد، أنه بعد التغريدة التي نشرها سابقا حول اختفاء علامة التوثيق، ظهرت مجدداً مع تأكيد أنه مشترك في "خدمة تويتر بلو". وكتب قائلا " ظهر أني اشتركت في خدمة تويتر بلو .. مع اني مشتركتش ..بس واضح أن أبو نسب ايلون ماسك حب يعمل معانا الواجب .. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه".

وكان النجم الكوميدي أعلن أمس أنه لن يدفع مقابل التوثيق، كاتباً بشكل ساخر "بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. الفاجر بيقولي أدفعله فلوس في علامة زرقا". ومعلناً أنه استبدل الشارة الزرقاء بطفل ذهبي صغير.

يذكر أن الملياردير الأميركي كان أعلن سابقاً موعد 20 أبريل الجاري، لإزالة جميع علامات التوثيق المجانية من حسابات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، طالباً دفع مبلغ 8 دولارات مقابل تلك الخدمة.

إلا أن المنصة الشهيرة شهدت منذ بدء تطبيق هذا القرار حالة من الفوضى خلال اليومين الماضيين، بعد أن انتحلت عدة حسابات صفات حسابات أخرى، ووثقتها مقابل الدفع، قبل أن تعود الشركة لاحقا وتعالج المشكلة على ما يبدو.