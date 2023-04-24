بالفيديو.. بيكيه يظهر مع حبيبته في دبي وبيدها وردة حمراء

بعد ضجة انفصاله عن النجمة العالمية شاكيرا، ظهر نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه برفقة حبيبته كلارا شيا في أرقى فنادق مدينة دبي ليستمتع على ما يبدو بأول رحلة رومانسية تجمعه مع الفتاة الشابة منذ إعلان انفصاله عن أم أولاده.

وهذه هي الرحلة الأولى التي تجمع الثنائي منذ إعلان ارتباطهما رسمياً والذي من المفترض أن يحتفل خلالها بيكيه بعيد ميلاد كلارا الـ 24، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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بدورها، شاركت المطربة العراقية شذى حسون - المقيمة في دبي- أمس الأحد، مقطع فيديو عبر ستوري حسابها في "انستغرام"، يظهر بيكيه مع حبيبته، وعلقت قائلة "انظروا من هنا"، مضيفة "بيكيه طليق شاكيرا وحبيبته من برج العرب".

نظارة سوداء.. ووردة حمراء

وظهر بيكيه في المقطع وهو يرتدي نظارة شمسية وشورت مع تي شيرت أبيض، فيما ظهرت كلارا وهي ترتدي نظارة سوداء وقميصا أسود وشورت بيج، بينما كانت تحمل وردة حمراء في يدها.

كما أظهر الفيديو بيكيه وهو يعتذر من سيدة وطفل على ما يبدو طلبا منه أخذ صورة تذكارية، ليغادر المكان وتتبعه صديقته الشابة.

ومن المتوقع أن يعود الثنائي في نهاية الأسبوع إلى برشلونة، حيث ستبقى كلارا هناك، فيما يتابع بيكيه وجهته إلى ميامي من أجل لقاء طفليه بعد أن انتقلا للعيش هناك مع والدتهما، وفق ما ذكرته الصحيفة.

يذكر أن شاكيرا، البالغة من العمر 45 عاما، انفصلت عن بيكيه 35 عاماً في يونيو 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط، وجاء تأكيد الانفصال بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينيات من عمرها.

رولكس.. وفيراري

وتبادل الثنائي رسائل نارية مبطنة بعد إطلاق النجمة الكولومبية أغنيات تحمل نقدا لاذعا لبيكيه وتقول في أحد مقاطع الأغنية ساخرة من نجم كرة القدم الإسباني: "استبدلت سيارة فيراري بسيارة (رينو) توينغو. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو".

بدوره، رد بطريقته الخاصة على الأغنية بالتعاقد مع شركة الساعات كاسيو لرعاية دوري الملوك الذي أطلقه أخيرا، كما قام بقيادة سيارة توينغو الرخيصة.

وللثنائي طفلان هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولود في 29 يناير 2015.