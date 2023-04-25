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صورة من مواقع التواصل

حقيقة العثور على أكبر حصان في التاريخ بارتفاع 5 أمتار

ويظهر في الصورة حصان يتجاوز ارتفاعه 5 أمتار، مقارنة مع الرجال الواقفين بجانبه وقال ناشرو الصورة إنّها "صورة نادرة لأكبر حصان في التاريخ"

العربية.نت، وكالات
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم صورة غريبة يظهر فيها ما يبدو أنّه حصان ضخم الحجم قيل إنّه الأكبر المعروف في التاريخ.

ويظهر في الصورة حصان يتجاوز ارتفاعه 5 أمتار، مقارنة مع الرجال الواقفين بجانبه وقال ناشرو الصورة إنّها "صورة نادرة لأكبر حصان في التاريخ".

صورة من مواقع التواصل
صورة من مواقع التواصل
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وكشف متخصصون الحقيقة بالبحث عن أصل الصورة حيث تم اكتشاف أنها منشورة على مجموعة Midjourney على موقع فيسبوك، حيث ينشر المتمرّسون ببرنامج "Midjourney" رسومهم المصمّمة عليه.

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ونشرت الصورة غير الحقيقية والمصممة ببرنامج ذكاء اصطناعيّ في الثامن من أبريل الجاري، أي قبل أيام على ظهورها على مواقع التواصل في سياق مضلّل، ضمن مجموعة من الصّور، كُلّها لحيوانات ضخمة الحجم، إلى جانب أشخاص.

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