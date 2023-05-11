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حاول إسقاط مسيرة أوكرانية ولم يفلح.. جندي روسي يقتل نفسه بيده

دبي - العربية.نت
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بينما تستمر العمليات الحربية في أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أكثر من عام دون أمل بحل قريب، لا تتوقف المآسي الإنسانية.

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فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو قال ناشروه إنه لجندي روسي حاول لفترة طويلة إسقاط طائرة بدون طيار كانت تطارده.

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وأضاف التعليق أن الجندي لم يستطع الهروب، فقرر إطلاق النار على نفسه بسبب إصابته.

وانتشر المقطع كالنار في الهشيم، دون أي تأكيد رسمي أو نفي لصحته.

كما لم يتبين المكان الذي التقط فيه الفيديو ولا حتى زمانه.

خسائر فادحة للطرفين

يشار إلى أنه ووسط ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية لدى الجانبين لاسيما في مدينة باخموت الأوكرانية التي تحولت إلى ما يشبه "مفرمة اللحم"، أقر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية في أوكرانيا "صعبة جدا"، لكنها ستستمر.

وقال لمحطة تلفزيونية بوسنية، إن بلاده تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية وأن ذلك سيستمر.

كما أضاف أن بلاده شنت ضربات صاروخية لا حصر لها على أهداف عسكرية في كل أنحاء أوكرانيا، متعهداً بأن "هذا العمل سيستمر"، بحسب ما نقلت وكالة تاس، اليوم الخميس.

تأتي تلك التصريحات فيما تخطط كييف الآن لهجوم مضاد جديد، لاسيما شرق البلاد، بعد أن تضافرت الدول الغربية لرفدها بمزيد من السلاح وأنظمة الدفاع والدبابات.

يذكر أن مسؤولين غربيين رجحوا أن يكون أكثر من 200 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا، منذ انطلاق الغزو الروسي للجارة الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

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