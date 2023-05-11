حاول إسقاط مسيرة أوكرانية ولم يفلح.. جندي روسي يقتل نفسه بيده

بينما تستمر العمليات الحربية في أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أكثر من عام دون أمل بحل قريب، لا تتوقف المآسي الإنسانية.

فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو قال ناشروه إنه لجندي روسي حاول لفترة طويلة إسقاط طائرة بدون طيار كانت تطارده.

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وأضاف التعليق أن الجندي لم يستطع الهروب، فقرر إطلاق النار على نفسه بسبب إصابته.

وانتشر المقطع كالنار في الهشيم، دون أي تأكيد رسمي أو نفي لصحته.

كما لم يتبين المكان الذي التقط فيه الفيديو ولا حتى زمانه.

خسائر فادحة للطرفين

يشار إلى أنه ووسط ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية لدى الجانبين لاسيما في مدينة باخموت الأوكرانية التي تحولت إلى ما يشبه "مفرمة اللحم"، أقر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية في أوكرانيا "صعبة جدا"، لكنها ستستمر.

وقال لمحطة تلفزيونية بوسنية، إن بلاده تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية وأن ذلك سيستمر.

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This purports to be a clip of a Russian soldier who tried for a long time to shoot down a drone that was hunting him, but he couldn’t escape and, perhaps due to being wounded, shot himself instead. God rest his soul. pic.twitter.com/uFnCy0XYKR — Mike (@Doranimated) May 10, 2023

كما أضاف أن بلاده شنت ضربات صاروخية لا حصر لها على أهداف عسكرية في كل أنحاء أوكرانيا، متعهداً بأن "هذا العمل سيستمر"، بحسب ما نقلت وكالة تاس، اليوم الخميس.

تأتي تلك التصريحات فيما تخطط كييف الآن لهجوم مضاد جديد، لاسيما شرق البلاد، بعد أن تضافرت الدول الغربية لرفدها بمزيد من السلاح وأنظمة الدفاع والدبابات.

يذكر أن مسؤولين غربيين رجحوا أن يكون أكثر من 200 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا، منذ انطلاق الغزو الروسي للجارة الأوكرانية في 24 فبراير 2022.