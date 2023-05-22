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الصورة التي نشرتها سالي على حسابها بعد خلع الحجاب

بعد 5 أشهر.. "تيك توكر" أردنية تخلع الحجاب وتثير جدلاً

عمان - محمد ساهر الطراونة 
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جدل واسع فجّرته "التيك توكر" الأردنية سالي العوضي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن قررت خلع الحجاب عقب 5 أشهر على ارتدائه.

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فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن بإعلان العوضي، وسط اتهامات بأنها تقصدت أن تصبح "تريند" بما فعلته.

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إلا أن ما أثار غضب متبابعيها أنها استعانت بآية من القرآن الكريم لإعلان قرارها، وكتبت: "لا يكلف نفسا إلا وسعها"، ما جعلها في مرمى الانتقادات.

فقد رأى البعض أنه من المعيب الاستعانة بالقرآن لتبرير أمر كهذا.

في المقابل، ظهرت سالي في فيديو دون حجاب، قائلة إنها لن تسامح كل من ينتقدها أويتنمر عليها.

كما أطلت بشعر مصبوغ باللون البرتقالي اللامع، وأعادت نشر مجموعة كبيرة من الصور دون الحجاب، وحذفت كافة صورها القديمة.

قرار وليس "ترند"

وقالت إن ارتداءها للحجاب ليس من باب "الترند"، مشددة على أنها لن تسامح الأشخاص الذين انهالوا عليها بـ "التعليقات السلبية". وأكدت أنها غير قادرة على الالتزام بارتداء الحجاب لفترة أطول.

كما كشفت أنها تعرضت لحملة سب وشتم من قبل عدد من متابعيها، موضحة أن هناك من تمنى لها الموت حتى بسبب قرارها.

من هي سالي العوضي؟

يشار إلى أن سالي تعدّ من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً على "تيك توك" حيث تتمتع بشعبية كبيرة لاسيما بين الأردنيين.

كما تعرف بأنها أصغر النشطاء على المنصة في الأردن، حيث تبلغ من العمر 18 عاما.

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المنشور الذي أثار ضجة
المنشور الذي أثار ضجة

وتقدم الشابة محتوى تشارك فيه أحدث صورها و فيديوهات مع متابعيها الذين أصبحوا ملايين من الأردن ومختلف الدول العربية.

وكانت أعلنت قبل 5 أشهر، ارتداءها الحجاب بشكل رسمي من خلال فيديو نشرته لمتابعيها عبر حسابها على "تيك توك"، لكنها عادت قبل أيام قليلة وأعلنت خلعه مجدداً.

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