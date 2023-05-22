بعد 5 أشهر.. "تيك توكر" أردنية تخلع الحجاب وتثير جدلاً

جدل واسع فجّرته "التيك توكر" الأردنية سالي العوضي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن قررت خلع الحجاب عقب 5 أشهر على ارتدائه.
فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن بإعلان العوضي، وسط اتهامات بأنها تقصدت أن تصبح "تريند" بما فعلته.
إلا أن ما أثار غضب متبابعيها أنها استعانت بآية من القرآن الكريم لإعلان قرارها، وكتبت: "لا يكلف نفسا إلا وسعها"، ما جعلها في مرمى الانتقادات.
فقد رأى البعض أنه من المعيب الاستعانة بالقرآن لتبرير أمر كهذا.
في المقابل، ظهرت سالي في فيديو دون حجاب، قائلة إنها لن تسامح كل من ينتقدها أويتنمر عليها.
كما أطلت بشعر مصبوغ باللون البرتقالي اللامع، وأعادت نشر مجموعة كبيرة من الصور دون الحجاب، وحذفت كافة صورها القديمة.
سالي العوضي شلحت الحجاب #سالي_العوضي#سالي#الحجاب pic.twitter.com/K07j6TZqBn— محمود الحويطي (@a7sas_admani) May 20, 2023
قرار وليس "ترند"
وقالت إن ارتداءها للحجاب ليس من باب "الترند"، مشددة على أنها لن تسامح الأشخاص الذين انهالوا عليها بـ "التعليقات السلبية". وأكدت أنها غير قادرة على الالتزام بارتداء الحجاب لفترة أطول.
كما كشفت أنها تعرضت لحملة سب وشتم من قبل عدد من متابعيها، موضحة أن هناك من تمنى لها الموت حتى بسبب قرارها.
من هي سالي العوضي؟
يشار إلى أن سالي تعدّ من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً على "تيك توك" حيث تتمتع بشعبية كبيرة لاسيما بين الأردنيين.
كما تعرف بأنها أصغر النشطاء على المنصة في الأردن، حيث تبلغ من العمر 18 عاما.
وتقدم الشابة محتوى تشارك فيه أحدث صورها و فيديوهات مع متابعيها الذين أصبحوا ملايين من الأردن ومختلف الدول العربية.
وكانت أعلنت قبل 5 أشهر، ارتداءها الحجاب بشكل رسمي من خلال فيديو نشرته لمتابعيها عبر حسابها على "تيك توك"، لكنها عادت قبل أيام قليلة وأعلنت خلعه مجدداً.
-
إيران تعتقل مجموعة مرتبطة بإسرائيل على حدودهاإيران تعتقل مجموعة مرتبطة بإسرائيل على حدودها.. "حرب الظل" نهج لـجنب المواجهة المباشرة؟ أم تأكيد على استمرار اتساع الفجوة بين طهران وتل أبيب؟ بانوراما
-
نجل كريستيانو رونالدو يشعل التواصل بعبارة: "الحمد لله"بينما تتجه الأنظار إلى اللاعب البرتغالي نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو وعائلته التي انتقلت مؤخراً للعيش في الرياض، تداول رواد مواقع التواصل ... سوشيال ميديا
-
روسيا ترفع الطوارئ.. لا كهرباء في زابوريجيا النوويةفي حادث قد تكون تداعياته خطيرة، لاسيما أنه بات يتكرر باستمرار تزامناً مع القصف والمعارك، انقطع التيار الكهربائي مرة جديدة في محطة زابوريجيا النووية ... العرب والعالم