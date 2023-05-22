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فيديو لطفلة كادت تفقد حياتها.. ومفاجأة ساقها لها القدر بآخر لحظة

دبي - العربية.نت
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تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق تعرض طفلة أردنية لوعكة صحية داخل إحدى المحال التجارية.

وصادف تعرض الطفلة وجود طبيب كويتي حديث التخرج، ليتدخل سريعا ويقدم لها الإسعافات الأولية وينقذ حياتها.

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وقال الطبيب الكويتي يعقوب العصيمي لـ"العربية.نت": إنه "تصادف أثناء وجوده في أحد المحال التجارية في إربد الأردنية، تعرض طفلة صغيرة لاختناق بعدما دخل غطاء زجاجة مياه في حلقها وكاد يكتم أنفاسها".

وأضاف أن الموقف كان صعبا على الطفلة ووالدها الذي لم يتوقف عن البكاء حتى بعد إنقاذها، لافتا إلى أنه تخرج قبل يومين فقط وكان يجهز للعودة للكويت لكن ساقه القدر لهذه البقالة لإنقاذ هذه الطفلة.

الطبيب الشاب يعقوب العصيمي
الطبيب الشاب يعقوب العصيمي

كما أضاف أنه سيعود هذا الأسبوع للكويت وبيده شهادة التخرج، "وموقف مشرف" سيبقى في ذاكرته.

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