فيديو لطفلة كادت تفقد حياتها.. ومفاجأة ساقها لها القدر بآخر لحظة

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق تعرض طفلة أردنية لوعكة صحية داخل إحدى المحال التجارية.

الحمدلله الذي سخرني لانقاذ الطفله

باللحظات الحرجه ..

هذه اللحظه والله تساوي كل تعب السنوات والدراسه ..



وبهذا اعلن

بحمدلله تعالى وفضله تخرجي من

جامعه العلوم والتكنولوجيا الاردنيه

وحصولي على درجه البكالوريوس

تخصص دكتور في الطب والجراحه



ورسمياً

د. يعقوب محمد صليبي العصيمي pic.twitter.com/IQXxTBNY7s — د. يعقوب العصيمي (@dr_y38ob) May 22, 2023

وصادف تعرض الطفلة وجود طبيب كويتي حديث التخرج، ليتدخل سريعا ويقدم لها الإسعافات الأولية وينقذ حياتها.

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وقال الطبيب الكويتي يعقوب العصيمي لـ"العربية.نت": إنه "تصادف أثناء وجوده في أحد المحال التجارية في إربد الأردنية، تعرض طفلة صغيرة لاختناق بعدما دخل غطاء زجاجة مياه في حلقها وكاد يكتم أنفاسها".

وأضاف أن الموقف كان صعبا على الطفلة ووالدها الذي لم يتوقف عن البكاء حتى بعد إنقاذها، لافتا إلى أنه تخرج قبل يومين فقط وكان يجهز للعودة للكويت لكن ساقه القدر لهذه البقالة لإنقاذ هذه الطفلة.

كما أضاف أنه سيعود هذا الأسبوع للكويت وبيده شهادة التخرج، "وموقف مشرف" سيبقى في ذاكرته.