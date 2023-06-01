بالصور.. تفاصيل لافتة حصلت في عقد قران ولي العهد الأردني

رصدت عدسات الكاميرات التي نقلت وقائع عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسه السعودية الأميرة رجوة آل سيف، والذي جرى في قصر زهران العامر في العاصمة الأردنية عمان، مواقف جميلة تناقلها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمير هاشم يرافق العروس

وكانت العروس الأميرة رجوة آل سيف وصلت قصر زهران يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني إلى موقع عقد القران، وكل من الأميرتين إيمان وسلمى ابنتي الملك عبد الله الثاني، شقيقتي ولي العهد، الأمير الحسين.

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وجالت العروس رجوة والأمير هاشم في أرجاء القصر حتى وصلا إلى ساحة عقد القران وسط تصفيق حار من قبل الحضور.

الملك والأمير الحسن شاهدان

وشهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والأمير حسن بن طلال على عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله، حيث وقع الملك عبدالله في مكان الشاهد الأول ثم وقع العريس والعروس في المكان المخصص في عقد الزواج ومن ثم والد العروس.

وتوجه إمام الحضرة الهاشمية الذي أشرف على عقد القران للأمير حسن حيث وقع في المكان المخصص للشاهد الثاني.

مداعبة من الإمام

واستطاع إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، والذي أشرف على مراسم عقد القران، من رسم الضحكة على شفاه الحضور، بعد أن دعا للأمير هاشم نجل الملك عبدالله الثاني الصغير بالزواج، هو والأميرة سلمى.

وسبق لإمام الحضرة الهاشمية أن أشرف على عقد قران الأميرة إيمان في آذار من هذا العام.

الأميرتان والفستان

وظهرت شقيقتا ولي العهد، الأميرة إيمان والأميرة سلمى تقفان خلف العروس رجوة تساعدانها في ترتيب الفستان، وتعديل وضعيته خلال مسيرها.

ولفت تصرف الأميرتان رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبادرة الجميلة التي نفذتاها باهتمامهما بأدق تفاصيل عروس شقيقهما الأكبر.







