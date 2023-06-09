اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محمد صلاح وشقيقته

بالصور.. محمد صلاح برفقة شقيقته على البحر في الغردقة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نشرت شقيقة اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صوراً تظهر تواجدها برفقة شقيقها على أحد الشواطئ في مدينة الغردقة.

وكتبت رباب صلاح على الصور عبر حسابها في إنستغرام "نعم إنه بجانبي"، وبدا اللعب الشهير على شاطئ البحر برفقة شقيقته سعيداً فيما كانت الضحكات عنوانا بارزا للصور.

مادة اعلانية

ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً، وجرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، نشر محمد صلاح صورا من عطلته التي قضى جزءا منها في جزيرة "بيوض" بالغردقة برفقة ابنته الصغرى كيان.

ويحافظ محمد صلاح على عادته بزيارة منطقة "شعاب بيوض" وذلك لخامس مرة لقضاء إجازته، مع العلم أن جزيرة "بيوض" تقع في الجونة على مساحة 5 كيلو متر وتتميز المياه في منطقة "شعاب بيوض" بالانخفاض كما أن حركتها هادئة وتضم شعابا فريدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن تكشف عن معلومات استخباراتية بشأن نقل المسيرات الإيرانية إلى روسيا واشنطن تكشف عن معلومات استخباراتية بشأن نقل المسيرات الإيرانية إلى روسيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط