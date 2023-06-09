بالصور.. محمد صلاح برفقة شقيقته على البحر في الغردقة

نشرت شقيقة اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صوراً تظهر تواجدها برفقة شقيقها على أحد الشواطئ في مدينة الغردقة.

وكتبت رباب صلاح على الصور عبر حسابها في إنستغرام "نعم إنه بجانبي"، وبدا اللعب الشهير على شاطئ البحر برفقة شقيقته سعيداً فيما كانت الضحكات عنوانا بارزا للصور.

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ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً، وجرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، نشر محمد صلاح صورا من عطلته التي قضى جزءا منها في جزيرة "بيوض" بالغردقة برفقة ابنته الصغرى كيان.

ويحافظ محمد صلاح على عادته بزيارة منطقة "شعاب بيوض" وذلك لخامس مرة لقضاء إجازته، مع العلم أن جزيرة "بيوض" تقع في الجونة على مساحة 5 كيلو متر وتتميز المياه في منطقة "شعاب بيوض" بالانخفاض كما أن حركتها هادئة وتضم شعابا فريدة.