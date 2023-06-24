ماسك يسخر من تمرد فاغنر.. "لا تثق حتى بنفسك"

كعادته في نشر تغريدات ساخرة تتعلق بالقضايا الساخنة على الساحة الدولية، أدلى مالك منصة تويتر إيلون ماسك بدلوه في ما يخص أحداث روسيا الأخيرة، بعد تمرد مجموعة فاغنر ضد السلطات في موسكو مقدماً نصيحة من ذهب لمتابعيه.

فقد نشر تغريدة ساخرة برفقة صورة، قال فيها "لا تثق حتى بنفسك"، في إشارة إلى غدر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اعتبر ما فعله بريغوجين "طعنة في الظهر".

Don’t even trust nobody pic.twitter.com/VHa1zVGI71 — Elon Musk (@elonmusk) June 24, 2023

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وحظيت التغريدة بآلاف الإعجابات والمشاركات إضافة إلى التعليقات الساخرة والمضحكة، فيما علق آخرون بنصائح مشابهة مرفقة بصور تقدم نفس النصيحة عن ضرورة عدم الثقة بأحد.

خلاف الأشقاء

جاءت نصيحة ماسك بعد إعلان بريغوجين، صباح اليوم السبت، تمرداً مسلحاً ضد الجيش الروسي عقب خلافات تعود جذورها لأشهر مضت، تعلقت معظمها بقضية عدم تزويد مقاتليه بالسلاح وتوجيه الاتهامات لوزير الدفاع سيرغي شويغو.

ورغم الثقة العمياء لموسكو في بريغوجين الذي قاد المعارك في أوكرانيا وحقق انتصارات عدة كان آخرها في باخموت، فإن الأخير انقلب على موسكو وتعدى كل الخطوط الحمراء في كلمة بثها اليوم عبر تليغرام طالب فيها برئيس جديد لروسيا.