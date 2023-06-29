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عيد دمّر فرحته الزلزال.. صورة أب تركي بجانب قبر بناته تحزن التواصل

دبي - العربية.نت
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"عيدٌ بأية حالٍ عُدت يا عيد"، لا شك أن هذه الكلمات تنطبق تماما على هذا الأب التركي المكلوم.

بعد بتر ساقيه بالزلزال.. شاب تركي يعود للغوص مجددا سوشيال ميديا زلزال تركيا بعد بتر ساقيه بالزلزال.. شاب تركي يعود للغوص مجددا

فقد مر على عيد الأضحى على هذا الأب الحزين دون عائلته التي فقدها بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده فب فبراير/شباط الماضي.

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وانشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بصورته الحزينة، التي ظهر فيها يبكي عند قبر بناته الأربع اللواتي قضينا بفعل الكارثة.

وإلى جانب القبور، رفعت صور الفتيات، فيما جلس الأب ينحب فلذات كبده بدموع ملأت عيناه، ويبكي ما آلت إليه حاله.

دمار هائل

يشار إلى أن الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق واسعة من سوريا وتركيا يوم السادس من فبراير/شباط من العام الجاري، كان خلّف آلاف القتلى والجرحى، وأرغم سكان جنوب تركيا ووسطها على الانتقال من بيوتهم لمناطق أخرى، وهو ما أدى إلى تشتت شملهم.

وقدّر الرئيس التركي خسائر بلاده المادّية جراء الزلزال "بحوالي 104 مليارات دولار" (97 مليار يورو)، إلى جانب دمارٍ هائل في البنى التحتية.

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