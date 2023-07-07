فيديو غريب لبايدن.. ركل المنصة مراراً خلال خطابه

موقف جديد وربما هفوة جديدة ارتكبها الرئيس الأميركي جو بايدن، وهذه المرة خلال خطاب ألقاه أمس الخميس في ساوث كارولينا، حيث انتشر مقطع له وهو يركل المنصة عدة مرات.
فقد أظهر مقطع مصور تداولته حسابات على موقع تويتر، بايدن وهو يركل المنصة عدة مرات، ثم يدير ظهره للحاضرين محاولاً فعل نفس الشيء من زاوية مختلفة.
Biden Kicks The Podium, Starts Whispering During South Carolina Speech pic.twitter.com/RMkDWye2Ze— 🐊ERIC BOLLING🐊 (@ericbolling) July 6, 2023
عقب ذلك توجه للجمهور قائلاً: "إذا كنتم تتساءلون ما الذي أركله، فأنا أركل المنصة".
وبعد أن حاول الرئيس الأميركي تفسير سلوكه، قال مازحاً إنه سيكون أطول بـ 6.4 بوصة إذا خطا فوق المنصة.
وتعرض الرئيس لمواقف محرجة عديدة في السابق، مثل نسيان بعض أسماء المسؤولين، أو ارتكاب أخطاء بروتوكولية، أو زلات لسان عند الحديث مع قادة من أنحاء العالم.
يتطلع لولاية جديدة
يشار إلى أن بايدن احتفل بعيد ميلاده الـ80 في 20 نوفمبر الماضي (2022)، وسيكون في الـ82 في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي الـ86 في نهايتها، وهي مسألة حساسة جداً في معسكره الديمقراطي.
Awkward. Biden opens speech in South Carolina by struggling with the podium: "If you're wondering what I'm kicking here, I'm kicking the stand…” pic.twitter.com/KI5WgAJ7Pz— TV News Now (@TVNewsNow) July 6, 2023
ويرى ثلث المواطنين الأميركيين فقط أن الرئيس الحالي يستحق إعادة انتخابه عام 2024، بينما يفضل الباقون رؤية شخص آخر في منصبه، وفقا لاستطلاع نشرته شبكة "سي إن إن" في أبريل الماضي.
كما أظهر استطلاع في مارس/آذار الماضي، أن تصنيف الموافقة الإجمالي لبايدن كرئيس للدولة قد انخفض إلى 42% من 45% في يناير/كانون الثاني.
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