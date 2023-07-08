عملية سطو كوميدية.. اللص دخل ولم يهتم به أحد فخرج دون سرقة

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في عملية سطو كوميدية وغير منطقية بنفس الوقت، اقتحم شخص أحد صالونات التجميل في أميركا بغرض السرقة، وخرج خالي الوفاض بعد أن فاجأته الموظفتان الموجودتان بالمكان بردة فعلهما.
وكما يظهر في الفيديو الذي سجلته كاميرات المكان، اقتحم شخص قصير القامة إلى حد ما ويرتدي قبعة ويحمل حقيبة فارغة، صالوناً للتجميل وبدأ بالصراخ للحصول على المال قائلاً "أين النقود؟.. أعطوني النقود"، ليفاجأ بهدوء موظفتين صينيتين كانتا متواجدتين بجوار المدخل، حتى إن إحداهما لم تقم من مكانها لأنهما ببساطة لا تفهمان ما يقول.
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كما بدا أيضاً أن موظف الحسابات الموجود بالمكان لم يفهم أيضاً ما يريده اللص فبدت على وجه الدهشة دون أي رد فعل، ومن ثم قام اللص بمغادرة المكان خالي الوفاض ودون إحداث أي فوضى أو إلحاق الأذى بأي شخص.
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