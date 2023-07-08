فيديو مرعب.. 75 شخصاً علقوا في عربات "تلفريك" لـ 10 ساعات

في موقف يقطع الأنفاس، علق 75 شخصا داخل عربات "تلفريك" في الإكوادور، لأكثر من 10 ساعات بعد حدوث خلل ميكانيكي فيها.

وأفاد بيان صادر عن بلدية العاصمة الإكوادورية كيتو، أمس الجمعة، بأن 75 شخصاً حوصروا في عربات "تلفريك" على ارتفاع 4000 متر بسبب عطل فني.

Dozens of people were rescued in the early hours of Friday after being trapped for nearly 10 hours on one of the world's highest #tourist cable cars in #Ecuador's capital Quito.

Seventy-five people were brought to the ground, all "safe and sound," after an operation involving… pic.twitter.com/6UsD6dz7jL — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) July 7, 2023

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كما أوضح البيان أنه تم إنقاذ 75 شخصا ونقلهم إلى الأرض وهم بصحة جيدة، وذلك بعد تدخل من الشرطة والدفاع المدني ووحدات خاصة بالجبال العالية تحت مراقبة بطائرة دون طيار.

وتداولت وسائل إعلام دولية ومحلية مقاطع فيديو تظهر جهود رجال الإنقاذ ليلا لتخليص المحاصرين في عربات تلفريك في ظروف بالغة الخطورة.

إلى ذلك، يعمل المسؤولون على تقييم الحالة الصحية للأشخاص الذين تم إنقاذهم للتأكد من عدم وجود أي عوارض طبية.