إعصار بشكل غريب يمتد من النهر للسماء في روسيا

قام أحد السكان بتسجيل لقطات لإعصار طويل فوق نهر كاما في مدينة بيرم الروسية في مشاهد مذهلة.

شكل غريب للإعصار

والتقط الشخص المشهد، بكاميرا خاصة أثناء رحلة نهرية، للإعصار الغريب وغير المسبوق الذي اتخذ شكل "القمع"، ما أثار دهشة السكان المحليين.

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وتظهر اللقطات امتداد الإعصار من النهر إلى السماء بلون وشكل لافت للانتباه.

أعاصير وفيضانات

يشار إلى أن منطقة سوتشي في جنوب روسيا شهدت قبل أيام هطول أمطار غزيرة ترافقت بأعاصير بحرية وخلّفت فيضانات جارفة.

وتشكلّت ثلاثة أعاصير فوق البحر في توابسي دفعة واحدة، وسقط البَرَد بحجم بيضة دجاجة في سوتشي. وبلغت الكمية الإجمالية للأمطار في فترة قصيرة من الزمن 80 ملم.

إجلاء سكان

وأبلغت السلطة المحلية السكان عن إعلان نظام الطوارئ في منطقة توابسي، وأكدت أنها بدأت بإجلاء السكان من المناطق التي تعرّضت للفيضان.