"سلّم تسلم".. فيديو لطائرات روسية تسقط رسائل للجيش الأوكراني

من خضم المعارك، نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لإطلاق طواقم صواريخ "غراد" قذائف محشوة بمنشورات على مواقع قوات كييف، تدعو العسكريين الأوكرانيين لإلقاء السلاح والاستسلام حفاظا على حياتهم.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن القذائف تحمل رسائل تفاعلية، حيث يتم تحميل منشورات تزيد عن 1000 قطعة في القذيفة، بدلا من العناصر الضارة والمتفجرات.

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"سينقذ حياتهم"

وتحتوي هذه الرسائل مناشدة العسكريين في القوات الأوكرانية إلقاء أسلحتهم طواعية وتسليم أنفسهم، الأمر الذي سينقذ حياتهم لاحقا ويمنع إراقة الدماء، وفق البيان.

يشار إلى أن الاشتباكات في عدة مناطق بأوكرانيا لم تتوقف منذ أسابيع.

وشنت كييف، الشهر الماضي، هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا وأخذ زمام المبادرة في العملية العسكرية الروسية التي دخلت الآن شهرها السابع عشر.