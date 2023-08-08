قتل بناته على أنغام الموسيقى.. تفاصيل جديدة عن جريمة الهرم

لم تشفع لهم دماؤهن من مصير أسود اختاره لهن رب العائلة، حينما قرر سحب السكين على فلذات كبده.
هي تفاصيل جريمة مروعة استيقظت عليها منطقة الهرم في مدينة الجيزة المصرية، بعدما تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن حادثة قتل لا توصف.
بركة دماء
فقد أقبل زوج على ذبح زوجته و4 من بناته وسط هلع وفزع سكان الشارع والمنطقة، وتم العثور على الجثث وسط بركة من الدماء، في منطقة كفر غطاطي بمحافظة الجيزة المصرية.
في حين أن موقع المنزل المشؤوم المعزول وسط منازل مشيدة حديثا وخالية من السكان حتى الآن، هو ما ساهم في تأخر اكتشاف الجريمة، وفقا لرواية الجيران.
وفي حديث لـ"العربية"، أفاد أحدهم بأنه سمع أصوات صريخ علت من الشارع تنادي بأن هناك من قتل زوجته وبناته، موضحاً أن القاتل قد رفع أصوات الأغاني في المنزل كي يغطي على صرخات ضحاياه.
خلافات زوجية وراء جريمة مروعة
أما صاحب المقهى القريب، فأوضح أن القاتل كان يتردد إلى المقهى ويتحدث مع الناس بكل عفوية، مستغرباً مما فعله.
إلا أن روايات أخرى رجّحت وجود خلافات زوجية وراء هذه الجريمة البشعة.
يشار إلى أن الشرطة المصرية تتحرى عن المتهم فيما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة، خاصة أنه خرج من السجن بعد قضاء عقوبة عن جريمة سرقة.
أتى هذا بعدما استيقظت منطقة الهرم في مدينة الجيزة المصرية صباح الثلاثاء، على وقع فاجعة لا توصف، بعدما تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن جريمة قتل قام بها أب أقدم عى ذبح زوجته وبناته الأربع، فلقيت الأم مصرعها مع ابنتها فيما لايزال البقية في المستشفى بين الحياة والموت.
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