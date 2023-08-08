فيديو طريف..شبيه ماسك الصيني ينازل زوكربيرغ ويشبعه ضربا

خلال الأيام الماضية، تصدر النزال المرتقب بين قطبي مجال التقنية فاحشي الثراء، إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، المنصات العالمية، بعد إعلان ماسك أن النزال سيبث مباشرة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) التي يمتلكها.

ووسط هذا "الصخب"، استغل الصيني ييلونغ ما، الشبه الكبير بينه وبين ماسك في نشر فيديوهات على منصة "تيك توك"، وآخرها عن النزال ضد زوكربيرغ.

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فقد نشر ييلونغ ما، الذي حقق شعبية كبيرة على الإنترنت لتشابه ملامحه مع ماسك، مؤخراً فيديو طريفاً يظهر فيه مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقاً يحمل صورة زوكربيرغ.

في حين حظي الفيديو بتعليقات كثيرة، حيث استغرب مشاهدوه الشبه الكبير بين ييلونغ ما وماسك الذي سبق أن غرد مرة قائلاً: "أود أن أرى هذا الرجل إن كان حقيقياً"، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

بدأ في يونيو الفائت

يشار إلى أن الحديث عن نزال شخصي بدأ في يونيو الفائت، عندما رد ماسك على تغريدة حول استعدادات شركة "ميتا" لإطلاق منافس جديد لتويتر يسمى "ثريدز".

وبعد أن بدا زوكربيرغ موافقاً على الفكرة، اقترح ماسك ساحة "فيغاس أوكتاغون" لتستضيف النزال المرتقب.

إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان النزال البدني سيحدث بالفعل أم لا. لكن ماسك وزوكربيرغ واصلا حشد الاهتمام بالنزال المحتمل من خلال تبادلات عبر الإنترنت- كان آخرها الأحد، عندما قال ماسك إن القتال سيتم بثه على الهواء مباشرة عبر منصة "إكس".

عملية جراحية

وأضاف أنه قد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية قبل خوض "نزال داخل قفص" مقترح، ضد زوكربيرغ، مردفاً أن عائدات النزال ستخصص لمؤسسة خيرية لقدامى المحاربين، حسب أسوشييتد برس.

كما كشف أنه يتدرب للقتال برفع الأثقال. ثم تحدث عن موعد المواجهة- لافتاً إلى أن التاريخ "ما زال غير محدد" بسبب موعد مقرر لعمل جلسة أشعة بالرنين المغناطيسي واحتمال الخضوع لجراحة.

كذلك تابع: "سأخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي لرقبتي وأعلى ظهري غداً.. قد يتطلب جراحة قبل أن يحدث النزال.. سأعرف هذا الأسبوع".

لا "يحبس أنفاسه"

فيما رد زوكربيرغ عبر حسابه على موقع "ثريدز"، متسائلاً: "ألا ينبغي أن نستخدم منصة أكثر موثوقية يمكنها بالفعل جمع الأموال للأعمال الخيرية؟".

وفي منشور آخر، قال الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" الشركة الأم لفيسبوك، إنه لا "يحبس أنفاسه" ترقباً للقتال.

كما كتب زوكربيرغ، الذي تدرب بالفعل على فنون القتال ونشر خبراً عن إتمامه أول دورة برياضة "جو جيتسو" في وقت سابق من العام الحالي: "أنا جاهز اليوم لقد اقترحت يوم 26 أغسطس عندما اقترح التحدي لأول مرة، لكنه لم يؤكد ذلك.. أحب هذه الرياضة وسأواصل التنافس مع الأشخاص الذين يتدربون بغض النظر عما يحدث هنا".