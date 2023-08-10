نهب وفوضى.. شاهد تحدي "تيك توك" جديد يربك لندن
مقاطع مصورة من شارع أكسفورد الشهير في وسط العاصمة البريطانية تظهر اشتباكات بين الشرطة وعصابات بعد محاولتهم نهب المتاجر استجابةً لدعوة "تحدٍّ" عبر تطبيق "تيك توك "
أظهرت مقاطع مصورة من شارع أكسفورد الشهير في وسط لندن، اشتباكات بين الشرطة وعصابات بعد محاولتهم نهب المتاجر استجابةً لدعوة "تحدٍّ" عبر تطبيق "تيك توك" لاقتحام المتاجر وسرقتها.
حالة من الفوضى واشتباكات بين الشرطة ومراهقين في شارع أكسفورد الشهير في وسط لندن بعد محاولة الشرطة اعتقال عدد منهم بسبب محاولتهم نهب المتاجر استجابةً لدعوة عبر منصة تيك توك لغزو المتاجر ونهبها pic.twitter.com/aMQ19eJ74f— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) August 9, 2023
ونشرت الشرطة عناصرها لتأمين شارع أكسفورد بعد دعوات بين المراهقين للنزول على أكثر المناطق ازدحاما بالسياح والناس في لندن لنهب المتاجر، وهو ما أثار حالة من الرعب بين المتسوقين.
يذكر أن ما يقرب من خمسي عمليات السطو في لندن العام الماضي كانت للهواتف المحمولة، وقد ظهر ذلك، حيث حذرت الشرطة من تزايد السرقات، حسب تقرير لصحيفة الغاريان البريطانية.
وتشير بيانات الشرطة إلى أن المناطق السياحية في لندن مهيأة أيضًا لسرقة الهواتف المحمولة.
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