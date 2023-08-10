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نهب وفوضى.. شاهد تحدي "تيك توك" جديد يربك لندن

مقاطع مصورة من شارع أكسفورد الشهير في وسط العاصمة البريطانية تظهر اشتباكات بين الشرطة وعصابات بعد محاولتهم نهب المتاجر استجابةً لدعوة "تحدٍّ" عبر تطبيق "تيك توك "

العربية.نت
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أظهرت مقاطع مصورة من شارع أكسفورد الشهير في وسط لندن، اشتباكات بين الشرطة وعصابات بعد محاولتهم نهب المتاجر استجابةً لدعوة "تحدٍّ" عبر تطبيق "تيك توك" لاقتحام المتاجر وسرقتها.

ونشرت الشرطة عناصرها لتأمين شارع أكسفورد بعد دعوات بين المراهقين للنزول على أكثر المناطق ازدحاما بالسياح والناس في لندن لنهب المتاجر، وهو ما أثار حالة من الرعب بين المتسوقين.

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يذكر أن ما يقرب من خمسي عمليات السطو في لندن العام الماضي كانت للهواتف المحمولة، وقد ظهر ذلك، حيث حذرت الشرطة من تزايد السرقات، حسب تقرير لصحيفة الغاريان البريطانية.

وتشير بيانات الشرطة إلى أن المناطق السياحية في لندن مهيأة أيضًا لسرقة الهواتف المحمولة.

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