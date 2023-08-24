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برونا بيانكاردي، صديقة اللاعب البرازيلي نيمار
برونا بيانكاردي، صديقة اللاعب البرازيلي نيمار

صديقة نيمار: الشعب السعودي رائع ومهذب

نيمار في تصريحات عبر حساب نادي الهلال: "الهلال نادٍ كبير ويملك مشجعين رائعين وهو الأفضل في آسيا"

العربية.نت
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ظهرت برونا بيانكاردي، صديقة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، وهي تشيد بكرم الشعب السعودي.

وفي مقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل، أشادت برونا بكرم الشعب السعودي، وقالت إن "الشعب السعودي رائع ومهذب"، مضيفة أن "الناس في غايه اللطف ودائما يرحبون بنا في أي مكان نذهب إليه ويبادلوننا الاحترام"، بحسب ما تم ترجمته من الفيديو وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ومنذ أيام ومع إعلان نادي الهلال السعودي ضم اللاعب البرازيلي نيمار إلى صفوفه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لوالدة النجم البرازيلي، وهي وسط الصحراء، إلا أنه تبين أن هذه الصور قديمة وتعود لعام 2022 في قطر.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لنادين جونسالفيس سانتوس، أثناء جولة سياحية سابقة في قطر، ظهرت خلالها وهي ترتدي العباءة السوداء والبرقع وتمتطي الإبل، وتظهر في صورة أخرى وهي جالسة تحتسي القهوة العربية.

كما ظهرت وهي تمتطي ناقة، وتلتقط صورا بجوار الإبل مع ابن نيمار "حفيدها" وسط الصحراء.

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وكان نيمار 31 سنة وصل إلى الرياض مساء الجمعة الماضية، واضعا وشاحاً أزرق اللون بألوان قميص نادي الهلال، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات عبر حساب نادي الهلال: "الهلال نادٍ كبير ويملك مشجعين رائعين وهو الأفضل في آسيا".

وأقام الهلال، الحفل قبيل مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج في الرياض.

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