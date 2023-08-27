شاهد زوجة ميسي في موقف محرج.. "كادت تقبل زميله!"

موقف محرج تعرضت له زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء احتفالها بتأهل إنتر ميامي لنهائي كأس الولايات المتحدة لكرة القدم على حساب سينسيناتي.

في التفاصيل وعقب انتهاء المباراة، دخلت أنتونيلا روكوزو إلى أرض الملعب، لتهنئة زوجها.

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اختلطت عليها الأمور

وظهرت في فيديو ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تمشي باتجاه لاعب نادي برشلونة السابق جوردي ألبا الذي انضم هذا الصيف لإنتر ميامي، وكانت على وشك أن تحتضنه معتقدة أنه ميسي.

Antonella thought Jordi Alba was Messi 😂😂😂



Steve Harvey Anthony #MUFC Bruno Fernandes pic.twitter.com/1uIjkS7nOY — DAVID (@officialdav3) August 26, 2023

غير أنها في اللحظة الأخيرة، تيقنت أنه ليس زوجها، فابتعدت عنه قبل أن تحاول تدارك الأمر ثم تعانقه بطريقة سريعة، وفق موقع "caughtoffside".

27 سبتمبر المقبل

يذكر أن إنتر ميامي حجز قبل أيام مقعده في النهائي بعد فوزه على سينسيناتي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان ميسي نجم المباراة، حيث ساهم في صناعة الهدف الأول الذي سجله ليوناردو كامبانا في الدقيقة 68، قبل أن يعود النجم الأرجنتيني لصناعة الهدف الثاني في الدقيقة 97 بطريقة استثنائية وضع فيها كامبانا بوجه المرمى ليهز الشباك بسهولة.

وسيلاقي إنتر ميامي في النهائي المقرر في 27 سبتمبر المقبل، نظيره دينامو هيوستن الذي تفوق على ريال سالت ليك 3-1.

فيما سيكون ميسي أمام فرصة حصد اللقب الثاني مع فريقه الجديد إنتر ميامي بعد تتويجه قبل أيام بكأس الرابطتين.