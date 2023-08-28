فيديو مؤثر.. عازف ينهار باكياً على غناء آدم في حفل ليلة الدموع
فجّرت أغنية "على بالي" للمطرب اللبناني آدم، خلال مشاركته في حفل "ليلة الدموع" الذي أقيم مساء الخميس الماضي، في مدينة جدة السعودية، دموع عازف القانون الذي لم يستطع تمالك نفسه وانهار باكياً.
عازف يتأثر بكاءا في حفل #ليلة_الدموع أثناء غناء الفنان آدم لأغنية #على_بالي@AdamOfficialLb pic.twitter.com/PlTgAihfV6— People بالعربي (@peoplebelarabi) August 28, 2023
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق العازف وهو يجهش بالبكاء بشكل مؤثر، أثناء ترديد المطرب اللبناني لمقطع "لو فيي امسحلو الدمعة اللي زرعتا ع خدو.. ضويلو بهالعتمة شمعة ورجع كلشي بدو"، من أغنيته "على بالي" الشهيرة التي طرحها عام 2018.
يذكر أن حفل "ليلة الدموع" شهد تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، بسبب مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي في فقراته بأغاني حزينة، ما أبكى عددا كبيرا من الحاضرين تأثراً بالأغاني.
وشارك بالحفل كل من أحمد سعد وحمادة هلال وتامر عاشور وآدم وطارق الشيخ ومسلم وهيثم شاكر، فيما كانت المطربة شيرين مفاجأة الليلة الاستثنائية.
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