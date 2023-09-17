مشاهد صادمة.. سائح كويتي يقع بلا حراك بعد تعرضه للضرب بتركيا

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، يوثق ما ذكرته مواقع التواصل الاجتماعي بأنه اعتداء على سائح في مدينة طرابزون التركية، ومشهد صادم يظهره ممدا على الأرض مغشياً عليه بلا حراك، وتجمّع حوله أقاربه وعدد كبير من المارة.

فيديو / صراخ أسرة كويتية بعد الاعتداء على مواطن كويتي في طرابزون. pic.twitter.com/wGNKz3oCpD — المجلس (@Almajlliss) September 16, 2023

وعلق حساب تركي على هذه المشاهد بأن أوضح أن ما حدث هو سوء فهم، وتمّ توقيف المعتدي، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

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وقد أشار حساب "شؤون تركية" على منصة "إكس"، إلى أن السائح الكويتي تعرض لإصابة بالغة في الرأس، بعد الاعتداء عليه من قبل أتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون.

سائح كويتي يتعرض لإصابة بليغه في الرأس بعد تعرضه لهجوم من قبل الأتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون .. في الفيديو بتظهر لحظة ضرب السائح وفقدانه الوعي وسط صرخات عائلته pic.twitter.com/uVM2p0M5u2 — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) September 16, 2023

وأصدر مكتب حاكم طرابزون بيانا حول تفاصيل الواقعة، معلنا عن "توقيف المتهم بالاعتداء على السائح الكويتي"، وفق ما نشره موقع "تركي بوست".

وقال البيان إنه "في تمام الساعة 22:20 من يوم 16.09.2023، في ساحة مدينة طرابزون، حاولت الشرطة الموجودة في المكان تهدئة خلاف لفظي بين اثنين من السياح".

#عاجل #ميدان_طرابزون

بيان صحفي من مكتب حاكم #طرابزون #تركيا بشأن #الإعتداء على #سائح_كويتي_في_طرابزون ، وهذا نص الترجمة :

17.09.2023 02:30

بيان صحفي



في تمام الساعة 22:20 من يوم 16.09.2023، في ساحة مدينة طرابزون، حاول الشرطة الموجودة في المكان تهدئة الخلاف اللفظي بين اثنين من… pic.twitter.com/fS4bTFHvLq — المحامي خالد حمود الشمري (@kuwlawyer) September 17, 2023

وتدخل "شخص تركي" في الحادث، بعد "سوء فهمه" للوضع على أن "السياح يقاومون رجال الشرطة"، حسبما ذكر البيان.

وبالتالي ضرب الشخص التركي أحد السياح، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وتم توقيف المشتبه به على الفور من قبل الشرطة، وبتعليمات من النائب العام، تم بدء التحقيق الجنائي ضده، وفق نص البيان.

كما أشار البيان إلى أنه "تتم متابعة علاج الضيف الذي يقضي وقته كسائح في طرابزون بإشراف مكتب المحافظ".

ويتلقى السائح العلاج في المستشفى ولا يوجد خطر على حياته، حسبما ذكر البيان.