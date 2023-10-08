صورة سيلفي وسط الأسر.. مشهد لـ"مجندة إسرائيلية" يثير بلبلة!

شغل مقطع مصور غريب، لما قيل إنه يوثق أسر "مجندة إسرائيلية" ظهرت وهي تبتسم وتلتقط صور سيلفي، محاطة بعدد من الشبان في قطاع غزة، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
فقد زعم ناشروه أن الفتاة الظاهرة في الفيديو مجندة إسرائيلية أسيرة، فيما أكد آخرون أنها ناشطة إسرائيلية على تيك توك.
يخرب بيتك ايه السعاده المفرطه دي 😅😅😅 هي فاكره ايه بالظبط 🤣🤣🤣— AHMED ABOUELENIN (@ArchiAbouelenin) October 7, 2023
مستوطنة اسرائيلية سعيدة بدخول غزة مع الشباب 🤣🤣🤣.
بتاخد سيلفي 😭#اسرائيل #غزة #فلسطين #Israel #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/isd6vYo93H
إلا أن البحث أثبت أن الفتاة لا مجندة ولا إسرائيلية، بل مدوِّنة فلسطينية، بحسب ما ذكر موقع "مسبار" المحلي.
وتبيّن أن الشابة تقيم في غزة، ونشرت عبر خاصية الاستوري على إنستغرام مشاهد إطلاق الصواريخ ودخول الفصائل الفلسطينية للأراضي الإسرائيلية.
ولدى حسابها الذي يحمل اسم "Rosey.officiel1" أكثر من 180 ألف متابع على إنستغرام، وتنشر فيه صوراً ومقاطع من حياتها اليومية بشكل دوري.
يشار إلى أن تداول المقطع أتى عقب إعلان الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، بدء عملية طوفان الأقصى صباح السابع من أكتوبر الجاري، بإطلاق آلاف الصواريخ باتجاه غلاف غزة، إلى جانب اقتحام عدد من المستوطنات جنوب إسرائيل، وأسر عشرات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
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