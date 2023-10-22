لا أدعم فلسطين ولا أهتم إلا بالكرة.. فيديو لصلاح يقلب التواصل

بعدما انهالت عليه الانتقادات العنيفة خلال الفترة الماضية جراء صمته عما يجري في قطاع غزة من قصف إسرائيلي عنيف، خرج نجم ليفربول الإنجليزي، المهاجم المصري محمد صلاح في فيديو، يوم الأربعاء، داعياً إلى "وقف المجازر" و"إدخال المساعدات الإنسانية فوراً" إلى القطاع المحاصر.

رغم ذلك لا يبدو أن "فخر العرب" كما يلقبه المصريون، سلم من الانتقادات أو محاولات التشويه التي طالته.

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فيديو قديم وترجمة مريبة

فقد انتشر مؤخرا فيديو آخر قديم للنجم المصري، مع ترجمة مضللة.

إذ جاء في النص المرافق للمقطع المصور قول اللاعب المصري: "أنا لا أدعم فلسطين…لا أهتم إلا بكرة القدم".

إلا أن هذا الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، قديم ولم يأت خلاله صلاح على ذكر فلسطين كما ادعت المنشورات.

فقد أرشد البحث عن مشاهد منه عبر محركات البحث إلى نسخة أطول منشورة خلال السنوات الماضية على موقع يوتيوب، وفق فرانس برس.

وكان صلاح آنذاك يعلق على المباراة الأولى التي خاضها مع نادي ليفربول الإنجليزي عام 2017. وقال رداً على سؤال: "صراحة لقد كنت سعيداً جداً حتى اللحظة الأخيرة. هذه هي رياضة كرة القدم، وهذه المباراة الأولى لنا. يجب أن نستمر في التطلّع إلى الأمام. أنا على ثقة بأننا سنفوز في المباريات المقبلة".

فيما لم يأت على ذكر فلسطين لا من قريب أو بعيد بهذه المقابلة.

وكان صلاح أكد في فيديو على إنستغرام، الأربعاء الماضي، أنه "ليس من السهل دائماً الحديث في وقت مماثل"، في إشارة إلى الحرب في غزة.

كما شجب العنف الشديد والوحشية المفجعة التي خلفها التصعيد في الأسابيع الماضية.

كما دعا إلى "السماح في الحال بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة التي يمر سكانها بأوضاع مزرية".

وختم مناشداً جميع قادة العالم التكاتف معاً لمنع وقوع مزيد من مذابح الأبرياء.