فبركت وتظاهرت بالخوف.. فيديو لصحافية في إسرائيل يثير الجدل

أثار مقطع مصور انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، لصحافية من رومانيا تغطي الحرب بين إسرائيل وحماس، انتقادات كبيرة بسبب تقريرها المثير للجدل والدرامي في آن.

This is some top notch fake war reporting in #Israel… 😂😂😂 https://t.co/Irm4TxhFCj — Patrick Henningsen (@21WIRE) October 23, 2023

تظاهرت بالخوف

فقد ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لتقريرها من شوارع إسرائيل تظهر فيها وهي تنحني على نفسها كأنها تحاول حماية نفسها من غارة ما أو إطلاق نار، بينما لم يكن هناك أي توتر حولها بل كانت الأمور على أفضل ما يرام.

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وكان الأشخاص الموجودون في خلفية الفيديو يسيرون ويركبون الدراجات في الشارع بشكل عرضي دون أي خوف من الهجوم، لكن الصحافية تظاهرت بالرعب.

Drama Queen. So, still take the Western media seriously? https://t.co/sFgduIgnoX — ғᴀᴛ ғɪɴɢᴇʀs™ (@longshortgamma) October 23, 2023

تعليقات ساخرة

ومع ظهور الفيديو على الإنترنت وانتشاره على نطاق واسع، انتقد مستخدمو الإنترنت طريقتها الدرامية في تغطية الحرب.

إلى ذلك، شارك العديد من مستخدمي منصة "إكس" الفيديو، وهم يتساءلون ما هو الخطأ في الصحافية ولماذا قامت بهذا الموقف رغم تصرف الآخرين بشكل طبيعي.

وعلى الرغم من التعليق على الفيديو الذي يدعي أنها كانت تختبئ للاحتماء من صواريخ حماس وهجوم مميت، فإن الصور خلف الصحافية لم تدعم ذلك، وهذا ما جعل مستخدمي الإنترنت يتساءلون عن تغطيتها.

🇮🇱 ZIONIST PROPAGANDA EXPOSED



🇮🇱 A Romanian journalist in Israel “DUCKS for cover from Hamas rockets…”



🚨 Only problem?



People can be seen casually walking and cycling in the background. pic.twitter.com/n4hu9W9vp3 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 23, 2023

"دعاية"

فيما سخر مستخدمو "إكس" من التغطية ووصفوها بأنها "دعاية". وجاء الرد مصحوبا بالرموز التعبيرية "الضاحكة"، وكتب أحدهم: "هذه بعض التقارير الكاذبة عن الحرب في إسرائيل من الدرجة الأولى".

كذلك تعرضت الصحافية لانتقادات ووصفت بأنها "ملكة الدراما" بسبب تقريرها المزيف والمفبرك.