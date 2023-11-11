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الرضيعة الفلسطينية البالغة 6 ساعات

"لم تجد وقتاً لترضع".. شاهد أصغر نازحة في غزة

دبي - العربية.نت
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تتوالى المآسي في قطاع غزة الذي يشهد حرباً بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل منذ 36 يوماً دون أفق للحل.

ومع تعرض مستشفى الشفاء في مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف، الجمعة، اضطر المدنيون للهرب والتوجه إلى جنوب غزة.

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في السياق، وثق فيديو نشرته وكالة رويترز، الجمعة، وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، جدة فلسطينية تحمل حفيدتها البالغة 6 ساعات فقط بعد ولادتها في مستشفى الشفاء وتنزح إلى جنوب غزة.

وقالت الجدة إن "الرضيعة ولدت الساعة السادسة والنصف، وطلعنا بعدها الساعة 9. هي وأمها ما ارتاحوش. والله رضاعة ما رضعت".

أكبر مستشفى في غزة

يشار إلى أن مستشفى الشفاء، الذي تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي، الجمعة، هو أكبر مستشفى في قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 360 كيلومتراً مربعاً، وفق رويترز.

وفي الأسابيع الماضية، قالت إسرائيل إن عناصر حركة حماس يخفون مراكز قيادة وأنفاقاً تحت مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى.

غير أن حماس والسلطات الصحية ومديرين في المستشفى ينفون أن تكون الحركة تخفي بنية تحتية عسكرية داخل المستشفى أو تحته، وأبدوا ترحيبهم بأي تفتيش دولي.

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