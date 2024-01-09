برسالة مؤثرة.. مذيعة تبكي على الهواء معلنة إصابتها بالسرطان

برسالة مؤثرة على الهواء، أعلنت مذيعة محطة CNN سارة سيدنر عن إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة، داعية النساء إلى إجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية سنوياً.

وقالت المذيعة البالغة 51 عاماً في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في موقع "إنستغرام": "اقتطع من وقتك ثانية فقط لتتذكر أسماء 8 نساء تحبّهم... ما عليك سوى عدّهم على أصابعك. إحصائياً، إحداهن ستصاب بسرطان الثدي، أو ربما تكون مصابة به بالفعل. أنا الواحدة من الثماني داخل مجموعة أصدقائي".

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كما أضافت "لم أمرض يوماً. أنا لا أدخّن، ونادراً ما أشرب الكحول. وليس لعائلتي تاريخ مرضي مع سرطان الثدي. مع ذلك، إنني في المرحلة الثالثة منه.. من الصعب قول ذلك".

وتابعت والدموع في عينيها "إلى جميع أخواتي، أيا كان لون بشرتكن، من فضلكن، أجرينَ تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام. أجرينَ أيضاً الاختبارات الذاتية. حاوِلنَ رصد المرض في فترة مبكرة"، معربةً، وهي تبكي، عن مدى امتنانها لبقائها حيَّة.

علاج إشعاعي.. واستئصال

كذلك، وجهت المذيعة الشهيرة شكرها لمرض السرطان لأنه سمح لها بتقدير الحياة، وقالت "هذا شيء لم أتمكن من توقّع حدوثه. لقد شكرت السرطان لأنه اختارني. أتعلمون أنه بصرف النظر عن الجحيم حولنا، ما أزالت أعشق الحياة بجنون. وجودي على قيدها أصبح له طعم مختلف".

وتابعت: "أنا أكثر سعادة لأنني لا أركز على الأشياء الصغيرة الحمقاء التي كانت تزعجني من قبل. الآن، وفي كل يوم ألتقطُ فيه نَفَساً آخر، أستطيع الاحتفال بأنني لا أزال هنا معكم. أنا وزملائي وأصدقائي وعائلتي، نستطيع أن نحبّ، ونبكي، ونضحك، ونأمل. وهذا يا أصدقائي الأعزاء يكفي".

يشار إلى أن سيدنر في شهرها الثاني من العلاج الكيميائي، ومن المقرَّر أن تخضع لعلاج إشعاعي واستئصال الثدي المزدوج، وفق ما نقلته "فوكس نيوز" الأميركية.