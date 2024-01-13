بعد مواعدة دامت 10 سنوات.. جاسيندا أرديرن تتزوج أخيراً

بعد ما يقرب من خمس سنوات من الخطوبة والتأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تزوجت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن من شريكها منذ فترة طويلة كلارك غيفورد في حفل خاص اليوم السبت.

احتفظ الزوجان بتفاصيل الحدث عن كثب، لكن يقال إن الحفل أقيم في مزرعة كروم عنب فاخرة في منطقة خليج هوكس ذات المناظر الخلابة، على بعد 325 كيلومتراً (200 ميل) من العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون.





من حفل الزفاف من حفل الزفاف جاسيندا أرديرن وكلارك غيفورد في حفل الزفاف

ويُعتقد أنه تمت دعوة العائلة والأصدقاء المقربين فقط وعدد قليل من زملاء أرديرن (43 عاماً) السابقين في البرلمان، بما في ذلك خليفة أرديرن ورئيس الوزراء السابق كريس هيبكنز.

وقبل حفل الزفاف بقليل، واجهت الشرطة مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين قاموا بلصق العشرات من الملصقات المناهضة للتطعيم على الحائط خارج مكان الحفل. وشوهد أحد المتظاهرين وهو يحمل لافتة كتب عليها "حتى لا ننسى أوامر التطعيم" على مشارف المزرعة.

ويقال إن أرديرن وغيفورد (47 عاماً) بدآ بالمواعدة في عام 2014، وكانا مخطوبين بعد خمس سنوات، ولكن بسبب القيود التي فرضتها حكومة أرديرن بسبب فيروس كورونا والتي منعت التجمعات التي تفوق الـ100 شخص، تم تأجيل حفل الزفاف المخطط له في صيف 2022.

قالت أرديرن وقت اتخاذ قرار إلغاء حفل الزفاف: "هذه هي الحياة.. أنا لا أختلف، إذا جاز لي القول، عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين".