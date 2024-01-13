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In this image supplied by Dame Jacinda Ardern and Clarke Gayford, former New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern embraces her husband Clarke Gayford at their wedding in Havelock North, New Zealand, Saturday, Jan. 13, 2024. After almost five years of engagement and a postponement due to the coronavirus pandemic, Ardern has married longtime partner Gayford in a private ceremony at a central North Island winery. (Felicity Jean Photography via AP)
جاسيندا أرديرن وكلارك غيفورد في حفل الزفاف

بعد مواعدة دامت 10 سنوات.. جاسيندا أرديرن تتزوج أخيراً

رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة اضطرت لتأجيل حفل الزفاف في 2022 بسبب قيود جائحة كورونا

العربية.نت
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بعد ما يقرب من خمس سنوات من الخطوبة والتأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تزوجت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن من شريكها منذ فترة طويلة كلارك غيفورد في حفل خاص اليوم السبت.

احتفظ الزوجان بتفاصيل الحدث عن كثب، لكن يقال إن الحفل أقيم في مزرعة كروم عنب فاخرة في منطقة خليج هوكس ذات المناظر الخلابة، على بعد 325 كيلومتراً (200 ميل) من العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون.

من حفل الزفاف
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  • من حفل الزفاف
  • من حفل الزفاف
  • جاسيندا أرديرن وكلارك غيفورد في حفل الزفاف
(3 صور)
من حفل الزفاف
من حفل الزفاف
من حفل الزفاف
من حفل الزفاف
جاسيندا أرديرن وكلارك غيفورد في حفل الزفاف
جاسيندا أرديرن وكلارك غيفورد في حفل الزفاف
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ويُعتقد أنه تمت دعوة العائلة والأصدقاء المقربين فقط وعدد قليل من زملاء أرديرن (43 عاماً) السابقين في البرلمان، بما في ذلك خليفة أرديرن ورئيس الوزراء السابق كريس هيبكنز.

وقبل حفل الزفاف بقليل، واجهت الشرطة مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين قاموا بلصق العشرات من الملصقات المناهضة للتطعيم على الحائط خارج مكان الحفل. وشوهد أحد المتظاهرين وهو يحمل لافتة كتب عليها "حتى لا ننسى أوامر التطعيم" على مشارف المزرعة.

ويقال إن أرديرن وغيفورد (47 عاماً) بدآ بالمواعدة في عام 2014، وكانا مخطوبين بعد خمس سنوات، ولكن بسبب القيود التي فرضتها حكومة أرديرن بسبب فيروس كورونا والتي منعت التجمعات التي تفوق الـ100 شخص، تم تأجيل حفل الزفاف المخطط له في صيف 2022.

قالت أرديرن وقت اتخاذ قرار إلغاء حفل الزفاف: "هذه هي الحياة.. أنا لا أختلف، إذا جاز لي القول، عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين".

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