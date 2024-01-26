محمد صلاح ينشر صورة جديدة.. بعد تدوينة "بحبها وبحب ناسها"

نشر نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الجمعة، صورة جديدة له أثناء تمرينات العلاج الطبيعي الذي يخضع له في إنجلترا حاليا، وذلك عبر خاصية الـstory عبر حسابه في موقع "إنستغرام".

تأتي الصورة التي نشرها الفرعون المصري بعد ساعات من نشره تدوينة بجميع حساباته التواصلية قال فيها: "بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه… بردو بحبها وبحب ناسها.. حاولو اكتر.."، مرفقاً إيموجي علم مصر.

وقد لاقت تدوينات صلاح تفاعلاً كبيراً وضخماً ما بين "إعجاب" و"مشاركة" و"تعليقات"، حيث تمنى له متابعوه سرعة التعافي والعودة لصفوف المنتخب المصري في كوت ديفوار، حيث تقام بطولة "أمم إفريقيا".

تدوينة صلاح جاءت بمثابة رد على منتقديه وعلى الحملة الكبيرة غير المبررة التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية منذ إعلان إصابته وعودته لبريطانيا لتلقي العلاج وتخطي البرنامج التأهيلي. تلك الهجمة شكك خلالها محبو المنتخب المصري في مدى جدية إصابته، ودعوه لمواصلة اللعب مع الفريق.

إلا أن مساعد مدرب ليفربول كان قد أكد أن الفرعون المصري، الذي تلقبه الجماهير الإنجليزية بـ"الملك" يعاني بالفعل من تمزق بأوتار الركبة، وبحتاج للعلاج لأكثر من 3 أسابيع، ليتعافى خلالها بشكل سريع، حتى يتمكن من العودة للالتحاق بمنتخب بلاده، قبل المباراة النهائية في 11 فبراير القادم، أي بعد أسبوعين ونصف فقط، إذا نجح منتخب الفراعنة من الوصول للنهائي.

هداف الجيل الحالي لمنتخب مصر كان قد غادر بعثة المنتخب بعد تعرضه لإصابة في الشوط الأول خلال التعادل 2-2 مع غانا في دور المجموعات للبطولة القارية.

وغاب صلاح عن تعادل مصر 2-2 مع الرأس الأخضر، إذ ضمنت بلاده التأهل لدور الستة عشر بالبطولة وتواجه الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل.