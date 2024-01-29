"ميتين من الجوع".. شاهد فلسطينياً يبكي فرحاً بكيس طحين

مع استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، تزداد معاناة المدنيين بسبب نقص الغذاء والأدوية وكافة مستلزمات الحياة هناك.

ومن رحم المعاناة الأليمة، يرصد لنا مقطع مصور بكاء فلسطيني فرحاً بعد تمكنه من الحصول على كيس طحين في شمال قطاع غزة.

وأثناء تصوير الفيديو، وبينما يتساءل أحد المارة عن سبب بكاء الشخص، رد آخر "ميتين من الجوع"، في إشارة إلى أن البكاء من الفرح بالحصول على كيس الطحين الذي سيتحول إلى خبز يسد جوعهم.

يذكر أن حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي تخطت الـ25 ألف قتيل، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 62 ألفا و504، حسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة.

ووفق منظمة الصحة العالمية، أشار أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) إلى مستويات مدمرة من انعدام الأمن الغذائي في غزة، وأكد التقرير أن جميع سكان غزة (حوالي 2.2 مليون شخص) "يعانون أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي".

ويمضي جميع سكان القطاع تقريبًا أياما كاملة دون تناول الطعام، وأن العديد من البالغين يعانون الجوع حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام، وحذر التقرير من حدوث مجاعة إذا استمرت الظروف الحالية.