انتشار دبابات في تكساس؟! فيديو يقلب التواصل

تزامناً مع تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة وحاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت الذي مد أسلاكاً شائكة على الحدود مع المكسيك، متحدياً بذلك سلطة واشنطن على صعيد أمن الحدود، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه لانتشار دبابات في ولاية تكساس دعماً لموقف حاكمها.

وتظهر في الفيديو، الذي حصد مئات المشاركات على فيسبوك ومنصة "إكس" بلغات عدة، دبابات وسيارات على جانبي طريق، فيما زعم الناشرون أنه مصور في تكساس حديثاً.

من تشيلي

إلا أن الادعاء مضلل والفيديو مصور في تشيلي، وفق فرانس برس.

فأول ما يثير الشك في المقطع هو ظهور سيارة باللونين الأخضر والأبيض تتطابق تفاصيلها مع شكل سيارات الشرطة في تشيلي، ما يستبعد احتمال أن يكون الفيديو مصوراً في الولايات المتحدة.



(فرانس برس) (فرانس برس)

كما أن أرقام السيارات التي ظهرت خلال الفيديو ليست تلك المعتمدة في ولاية تكساس، بل هي أقرب للوحات السيارات في تشيلي.

إلى ذلك، يرشد التفتيش عن مشاهد ثابتة من المقطع إليه منشوراً على حساب في تيك توك خلال شهر نوفمبر 2023، أي قبل أشهر من احتدام التوتر بشأن حدود ولاية تكساس.

وفي هذه النسخة ذات الجودة الأفضل، يمكن التعرف على ما كتب على اللافتة الخضراء الظاهرة فيه التي تبين بالبحث أنها تحمل اسم مدينتين في تشيلي: كالاما وأوهيجينس.

وسبق أن قامت مواقع أميركية متخصصة في تدقيق الأخبار بنشر تقارير تثبت أن الفيديو ليس مصوراً في الولايات المتحدة.

يتهمها بالتقاعس عمداً

يشار إلى أن أبوت، المؤيد العلني لدونالد ترامب الذي جعل مكافحة الهجرة أحد العناوين الرئيسية لحملته الانتخابية، يتحدى إدارة الرئيس جو بايدن التي يتهمها بالتقاعس عمداً عن مواجهة تدفق غير مسبوق للمهاجرين على الحدود في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق، تقدمت الإدارة الأميركية بشكوى قضائية ضد ولاية تكساس لرفضها إزالة أسلاك شائكة على الحدود مع المكسيك.

وفي الآونة الأخيرة، تحول مشروع قانون لتنظيم الهجرة إلى مادة تجاذب بين الجمهوريين والديمقراطيين، باعتبار أن الهجرة قضية ساخنة تستخدم في الحملات للانتخابات الرئاسية التي تقترب على الأرجح من جولة إعادة بين ترامب وبايدن.