شاهد.. الأميرة رجوة وولي عهد الأردن يساندان "النشامى" بقطر

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
بحضور ولي عهد الأردن، الحسين بن عبدالله الثاني، وزوجته الأميرة رجوة آل سيف حقق الأردن إنجازا تاريخيا بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم في قطر، بعد فوزه 1- صفر على طاجيكستان، اليوم الجمعة، في منافسات ربع نهائي المسابقة القارية.
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة ال سيف خلال مباراة الاردن و طاجيكستان ❤️ pic.twitter.com/QwnpqNVylS— Gorgeous (@gorgeous4ew) February 2, 2024
وظهرت الأميرة رجوة بجانب الأمير الحسين وهما يتابعان المباراة ويساندان منتخب "النشامى" أمام نظيره الطاجيكستاني، في مدرجات استاد أحمد بن علي في الدوحة.
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الاردني والاميرة رجوة، يساندان النشامى في مباراتهم امام طاجيكستان ..،#الاردن_طاجيكستان#asian_cup | #كأس_آسيا2023— خالد جاسم (@khalidjassem74) February 2, 2024
pic.twitter.com/taqKa4T8NG
وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، بعدما سجل المدافع الطاجيكي فاهادات هانونوف هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 66.
وبذلك وضع منتخب الأردن، الذي كانت أبرز إنجازاته في أمم آسيا قبل انطلاق تلك النسخة تتمثل في التأهل لدور الثمانية بنسخة المسابقة لعام 2004 في الصين، حدا لأحلام منتخب طاجيكستان، الذي كان يأمل في بلوغ قبل النهائي في مشاركته الأولى بالمسابقة.
وضرب منتخب الأردن، الذي تأهل للمربع الذهبي في أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، موعدا في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء القادم على ملعب (أحمد بن علي)، الذي استضاف لقاء الجمعة، مع الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى بين منتخبي كوريا الجنوبية وأستراليا، التي تقام في وقت لاحق.
-
بعد ثبوت تلقيها تمويلا أجنبيا.. دعوات بتونس لحل النهضةبعد ثبوت تلقيها تمويلات أجنبية خلال الانتخابات وارتباطها بالإرهاب، فضلا عن توّرط ... المغرب العربي
-
رئيس الشاباك الإسرائيلي الأسبق: حرب غزة انتهتبينما يتواصل القصف على قطاع غزة، رأى الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ... العرب والعالم
-
كأس آسيا.. الأردن يصنع التاريخ ويبلغ نصف النهائيكتب منتخب الأردن التاريخ في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بعدما تأهل لأول ... رياضة عربية