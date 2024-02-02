شاهد.. الأميرة رجوة وولي عهد الأردن يساندان "النشامى" بقطر

بحضور ولي عهد الأردن، الحسين بن عبدالله الثاني، وزوجته الأميرة رجوة آل سيف حقق الأردن إنجازا تاريخيا بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم في قطر، بعد فوزه 1- صفر على طاجيكستان، اليوم الجمعة، في منافسات ربع نهائي المسابقة القارية.

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة ال سيف خلال مباراة الاردن و طاجيكستان ❤️ pic.twitter.com/QwnpqNVylS — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 2, 2024

وظهرت الأميرة رجوة بجانب الأمير الحسين وهما يتابعان المباراة ويساندان منتخب "النشامى" أمام نظيره الطاجيكستاني، في مدرجات استاد أحمد بن علي في الدوحة.

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الاردني والاميرة رجوة، يساندان النشامى في مباراتهم امام طاجيكستان ..،#الاردن_طاجيكستان#asian_cup | #كأس_آسيا2023



pic.twitter.com/taqKa4T8NG — خالد جاسم (@khalidjassem74) February 2, 2024

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وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، بعدما سجل المدافع الطاجيكي فاهادات هانونوف هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 66.

وبذلك وضع منتخب الأردن، الذي كانت أبرز إنجازاته في أمم آسيا قبل انطلاق تلك النسخة تتمثل في التأهل لدور الثمانية بنسخة المسابقة لعام 2004 في الصين، حدا لأحلام منتخب طاجيكستان، الذي كان يأمل في بلوغ قبل النهائي في مشاركته الأولى بالمسابقة.

وضرب منتخب الأردن، الذي تأهل للمربع الذهبي في أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، موعدا في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء القادم على ملعب (أحمد بن علي)، الذي استضاف لقاء الجمعة، مع الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى بين منتخبي كوريا الجنوبية وأستراليا، التي تقام في وقت لاحق.