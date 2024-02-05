بعد خروج كيت من المستشفى.. الأمير وليام يستأنف عمله

يستأنف الأمير وليام، وريث العرش البريطاني، أنشطته الرسمية هذا الأسبوع، بعد توقفه لأسابيع بسبب العملية التي خضعت لها زوجته، وفق ما أعلنت دوائر ملكية، اليوم الاثنين، فيما تواصل الأميرة كيت فترة النقاهة.

وسيترأس وليام، الأربعاء، مراسم تنصيب رسمية في قصر وندسور، ثم سيحضر في المساء حفلة خيرية في لندن لمساعدة هيئة الإسعاف الجوي في لندن، وفق ما أعلن قصر كنسينغتون.

وكانت الأميرة كيت (42 عاماً) دخلت المستشفى في 16 يناير لإجراء عملية جراحية في البطن. وأعلن قصر كنسينغتون قبل أسبوع أنها خرجت من مستشفى "لندن كلينيك" الخاص حيث خضعت للعملية، وهي تمضي فترة نقاهة في دارة العائلة في وندسور في غرب لندن.

ولا تزال أسباب إجراء العملية الجراحية لها غامضة، لكنها ليست مرتبطة بأي مرض سرطاني، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وأعلن القصر أن الأميرة كيت ستعلق أنشطتها على الأرجح حتى عيد الفصح في 31 مارس.

وكان وليام، الابن الأكبر للملك تشارلز الثالث، قد أوقف أيضاً التزاماته العامة من أجل إعطاء الأولوية لأسرته.

ويحظى الزوجان بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة، ولهما ثلاثة أطفال، جورج وشارلوت ولويس.

ويمضي الملك تشارلز الثالث أيضاً مرحلة نقاهة بعد جراحة في البروستات.

وأدى الانسحاب القسري لتشارلز وكيت ووليام إلى وضع كاميلا زوجة الملك، البالغة 76 عاماً، في واجهة العائلة، مع إجرائها سلسلة تنقلات أسبوعياً.