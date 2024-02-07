فيديو لتاكر كارلسون.. المذيع الشهير يحسمها "سأقابل بوتين"

بعد اللغط الذي عم بين الأميركيين سواء على وسائل التواصل أو في الإعلام خلال الساعات الماضية، حول زيارة المذيع الشهير تاكر كارلسون لموسكو، وإمكانية إجرائه مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطل الإعلامي الأميركي ليحسم الجدل.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

فقد أكد كارلسون المثير للجدل بفيديو من موسكو، نشره مساء أمس على حسابه في منصة "إكس" أنه سيقابل بوتين، الذي لم يظهر على أي وسيلة إعلامية أميركية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

آراء بوتين

كما أوضح المذيع الذي كان سابقا من أبرز إعلاميي قناة "فوكس نيوز"، ووجهها الأكثر شهرة أنه سافر إلى روسيا من أجل بلاده، وحرصاً على إبراز حقيقة تلك الحرب الروسية الأوكرانية التي تشارك فيها بلاده وتتأثر بتداعياتها أيضاً.

واعتبر أن الأميركيين لا يعرفون الأسباب التي دفعت الرئيس الروسي لغزو الأراضي الأوكرانية، لأن الإعلام يسوق رواية واحدة، وفق قوله.

كذلك رأى المذيع الذي يصنف غالباً بأنه "يميني متطرف" من المهم فهم آراء بوتين لاسيما أن تلك الحرب أعادت تشكيل العالم، حسب تعبيره.

ومن المتوقع أن تنشر تلك المقابلة كاملة على موقع كارلسون، غداً الخميس، حسب ما كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال".

"أوكرانيا عميلة"

يشار إلى أن كارلسون، الذي غادر شبكة فوكس نيوز العام الماضي، كان من أوائل وأبرز الأصوات التي شككت في دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.

وفي الفترة التي سبقت الحرب، وبينما كان الكرملين يحشد قواته على الحدود الأوكرانية، قال كارلسون "قد يكون من المفيد أن تسأل نفسك، بما أن الأمر أصبح جديًا للغاية، ما الذي يجري حقًا؟ لماذا نكره بوتين إلى هذا الحد؟".

كما اتهم سابقا أوكرانيا بأنها "دولة عميلة" للولايات المتحدة.

ومنذ استقالته من "فوكس نيوز" أجرى تاكر العديد من المقابلات مع شخصيات جدلية، كما قابل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد أن رفض الأخير المشاركة في المناظرة الجمهورية الأولى بين المرشحين لانتخابات الرئاسة، ونشر المقابلة على حسابه في منصة "إكس" بنفس توقيت المناظرة.