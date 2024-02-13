فيديو.. إصابة 18 شخصاً نتيجة سقوط "لعبة الدوامة" بمدينة ملاه جنوب بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية بإصابة 18 شخصاً أغلبهم من الأطفال بجروح نتيجة سقوط إحدى الألعاب في مدينة ملاهٍ واقعة بمدينة الكوت جنوب العاصمة العراقية بغداد أمس الاثنين.

وأمر المحافظ محمد جميل المياحي بغلق مدينة ألعاب الأحلام وتشكيل لجنة مختصة في الحوادث.

لحظة وقوع أحد أجهزة ألعاب مدينة الأحلام في محافظة واسط العراقية#جسور #العراق pic.twitter.com/7GCMACfA2z — Jusur (@JusurArabia) February 12, 2024

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وقال الدكتور جبار الياسري، مدير عام دائرة صحة واسط، إن "إحدى الألعاب بمدينة ألعاب الأحلام بمنطقة الفلاحية وسط مدينة الكوت سقطت ما أدى إلى إصابة 15 طفلا وثلاثة أشخاص".

وأشار إلى أن اثنين من المصابين أدخلا إلى غرفة العناية المركزة، نافيا حصول وفيات في الحادث.

وأكد مصدر أنه "تم اعتقال الشخص المسـؤول عن المدينة الترفيهية التي سقطت فيها "لعبة الدوامة" وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث".