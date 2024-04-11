لأول مرة منذ إعلان مرض كيت ميدلتون.. ويليام يخرج عن صمته

1 دقيقة للقراءة

لأول مرة منذ إعلان إصابة زوجته كيت ميدلتون بمرض بالسرطان، خرج الأمير البريطاني ويليام عن صمته على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، لكن عبر "ستوري إنستغرام".

وعلى حسابهما المشترك الرسمي، أشاد أمير ويلز (41 عاما) باللاعبة الإنجليزية راشيل دالي، التي أعلنت اعتزالها الدولي لكرة القدم أمس.

وكتب عبر خاصية "القصص" لحساب "princeandprincessofwales": "شكرا لك على العديد من العروض التي لا تُنسى".

كما أضاف "في انتظار الكثير من الأهداف مع أستون فيلا الآن"، مع إضافة حرف W.

أتى هذا المنشور بعد أقل من شهر من إعلان كيت ميدلتون، أميرة ويلز، يوم 22 مارس، في بيان مصور على نفس الحساب، إصابتها بمرض السرطان وخضوعها للعلاج الكيماوي، في خبر مثل صدمة حزينة لبريطانيا.

وجاء الإعلان بعد أسابيع من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مكانها وصحتها منذ نقلها إلى مستشفى في يناير لإجراء جراحة بالمعدة لم تعلن تفاصيلها.

وقبل ذلك بنحو شهرين، أعلن قصر باكنغهام عن تشخيص إصابة والده الملك تشارلز الثالث بالسرطان.

وسيعيش أمير ويلز "ضغطا كبيرا" خلال الأشهر القليلة المقبلة، فهو لا يتعين عليه فقط دعم زوجته وأبيه، بل يجب عليه أيضا رعاية أطفاله الصغار خلال أزمة طبية عائلية في مرأى ومسمع من التغطية الإعلامية العالمية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.