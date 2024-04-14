اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
صواريخ إيرانية للبيع

أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع.. بسعر مغرٍ

عرض مواطنون حطام الصواريخ التي سقطت على مناطق الحسا، ومرج الحمام، ومحافظة الكرك للبيع على موقع شهير مختص ببيع المركبات والعقارات وكافة أنواع السلع

عمّان - محمد ساهر الطراونة
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

استغل أردنيون سقوط صواريخ في أماكن مختلفة من المحافظات الأردنية، للتندر على الهجوم الإيراني على إسرائيل، رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
من 5
  • أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
  • أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
  • أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
  • أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
  • أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
(5 صور)
أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع
أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع

وعرض مواطنون حطام الصواريخ التي سقطت على مناطق الحسا، ومرج الحمام، ومحافظة الكرك للبيع على موقع "السوق المفتوح" الشهير والمختص ببيع المركبات والعقارات وكافة أنواع السلع، بأسعار متفاوتة.

وأدرج أحد الإعلانات تحت عنوان: "صاروخ باليستي إيراني مستعمل بحالة حسنة للبيع"، فيما كتب أحدهم "صاروخ باليستي استعمال مرة واحدة للبيع بسعر مغرٍ". المعلن وضع مجموعة مواصفات وصورا للصاروخ، ذاكراً أنه من "نوع ممتاز" وأنه تعرض لـ"حادث" مضيفاً بالوصف "أضرار جسيمة في البودي"، كما ذكر أن "طريقة الدفع بالأقساط".

أردنيون يلتقطون صوراً تذكارية مع الصواريخ
من 3
  • أردنيون يلتقطون صوراً تذكارية مع الصواريخ
  • أردنيون يلتقطون صوراً تذكارية مع الصواريخ
  • أردنيون يلتقطون صوراً تذكارية مع الصواريخ
(3 صور)
أردنيون يلتقطون صوراً تذكارية مع الصواريخ
أردنيون يلتقطون صوراً تذكارية مع الصواريخ
أردنيون يلتقطون صوراً تذكارية مع الصواريخ
أردنيون يلتقطون صوراً تذكارية مع الصواريخ
أردنيون يلتقطون صوراً تذكارية مع الصواريخ
أردنيون يلتقطون صوراً تذكارية مع الصواريخ
قبيل الضربة الليلية على إسرائيل.. الكشف عن رسائل غير مباشرة بين طهران وواشنطن إيران الشرق الأوسط قبيل الضربة الليلية على إسرائيل.. الكشف عن رسائل غير مباشرة بين طهران وواشنطن

فيما وثق البعض صوراً شخصية لهم مع الصواريخ التي أسقطت أو سقطت على الأراضي الأردنية تخليداً للذكرى.

وصباح الأحد، قالت الحكومة الأردنية إنه جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى الأجواء الأردنية ليلة أمس والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة المواطنين والمناطق السكنية والمأهولة للخطر.

وأشارت الحكومة إلى الشظايا سقطت في أماكن متعددة من دون إلحاق أي أضرار أو إصابات بين المواطنين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط