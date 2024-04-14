أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع.. بسعر مغرٍ

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استغل أردنيون سقوط صواريخ في أماكن مختلفة من المحافظات الأردنية، للتندر على الهجوم الإيراني على إسرائيل، رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.









أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع أردنيون يعرضون صواريخ إيرانية للبيع

وعرض مواطنون حطام الصواريخ التي سقطت على مناطق الحسا، ومرج الحمام، ومحافظة الكرك للبيع على موقع "السوق المفتوح" الشهير والمختص ببيع المركبات والعقارات وكافة أنواع السلع، بأسعار متفاوتة.

وأدرج أحد الإعلانات تحت عنوان: "صاروخ باليستي إيراني مستعمل بحالة حسنة للبيع"، فيما كتب أحدهم "صاروخ باليستي استعمال مرة واحدة للبيع بسعر مغرٍ". المعلن وضع مجموعة مواصفات وصورا للصاروخ، ذاكراً أنه من "نوع ممتاز" وأنه تعرض لـ"حادث" مضيفاً بالوصف "أضرار جسيمة في البودي"، كما ذكر أن "طريقة الدفع بالأقساط".





أردنيون يلتقطون صوراً تذكارية مع الصواريخ أردنيون يلتقطون صوراً تذكارية مع الصواريخ أردنيون يلتقطون صوراً تذكارية مع الصواريخ

فيما وثق البعض صوراً شخصية لهم مع الصواريخ التي أسقطت أو سقطت على الأراضي الأردنية تخليداً للذكرى.

وصباح الأحد، قالت الحكومة الأردنية إنه جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى الأجواء الأردنية ليلة أمس والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة المواطنين والمناطق السكنية والمأهولة للخطر.

وأشارت الحكومة إلى الشظايا سقطت في أماكن متعددة من دون إلحاق أي أضرار أو إصابات بين المواطنين.